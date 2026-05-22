Numerology: मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी

6 . हेल्थ खराब रहती है तो ये हो सकती है वजह करें उपाय

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अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है तो घर की साउथ ईस्ट जोन को चेक करें. इस जगह पर वाटर टेक होना आपकी हेल्थ पर ग्रहण लगा सकता है. इसलिए सबसे पहले इस दोष को दूर करें. इसके साथ सफेद चीजों का दान करें जैसे नमक, चीनी, आटा और चावल. साथ ही ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़ों को धारण करें. पीले रंग से दूरी बनाये.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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