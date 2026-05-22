Numerology: मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी

धर्म
Nitin Sharma | May 22, 2026, 11:28 AM IST
1.नंबरों को स्वभाव से लेकर आदतों पर पड़ता है प्रभाव
अंक विद्या के अनुसार, किसी भी महीने की 1 से लेकर 30 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से 9 के बीच होता है. हर मूलांक का अपना एक अलग स्वामी ग्रह होता है, जो व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसकी आदतों पर प्रभाव डालकर उसकी नियती यानी मंजिल तय करता है. अंक ज्योतिष की मानें तो कुछ मूलांक ऐसे होते हैं, जिनका चमकना तय होता है, लेकिन गलत फैसले और काम की वजह उन्हें जीवन में वह नहीं मिल पाता, जिसके वह हकदार थे.
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2.मूलांक 6
इसी में आज हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 6 की. अंक विद्या अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र हैं, जो लग्जरी, आकर्षण, धन, संपत्ति के कारक हैं. इस मूलांक के लोगों को जीवन में ऐश्वर्य जरूर मिलता है.
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3.ये काम खोल देंगे किस्मत, मिलेगी लग्जरी
अगर आपका भी मूलांक 6 है. इसके बाद भी जीवन में परेशानी, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इसकी वजह आपका गलत दिशा में संचरण हो सकता है. ऐसे में कुछ उपाय कर आप जीवन में तरक्की पा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से वो काम
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4.यह चीजें रोकती हैं तरक्की
यह एक ऐसा मूलांक है, जिसमें जन्मे लोगों को पोर्टफोलियों सबसे बेहतरीन होता है. क्योंकि इनके स्वामी शुक्र कलयुग प्रधान हैं. यही वजह है कि इस मूलांक 6 के लोग नौकरी नहीं, व्यापार के लिए बने होते हैं. वहीं एजुकेशन में जाना आपकी तरक्की पर ग्रहण लगा सकता है.
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5.मूलांक 6 वालों को लग्जरी से जुड़ा करना चाहिए काम
इस मूलांक के लोगोंं को रेस्टोरेट, मीडिया, बार और जूलरी से संंबंधित बिजनेस करना चाहिए. इससे आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाएगी. आर्थिक समस्या दूर होगी और खूब पैसा ही पैसा आएगा. आपका विरोधी नंबर 3 है, ऐसे लोगों से शादी या संबंध रखना जीवन में समस्याएं ला सकता है.
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6.हेल्थ खराब रहती है तो ये हो सकती है वजह करें उपाय
अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है तो घर की साउथ ईस्ट जोन को चेक करें. इस जगह पर वाटर टेक होना आपकी हेल्थ पर ग्रहण लगा सकता है. इसलिए सबसे पहले इस दोष को दूर करें. इसके साथ सफेद चीजों का दान करें जैसे नमक, चीनी, आटा और चावल. साथ ही ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़ों को धारण करें. पीले रंग से दूरी बनाये.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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