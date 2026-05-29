Numerology: प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ

धर्म
Nitin Sharma | May 29, 2026, 05:27 PM IST
1.रिश्तों के प्रति होते हैं वफादार होते हैं
अंक ज्योतिष एक्सपर्ट बताते हैं कुछ लोगों को जीवन में बिना करें, सबकुछ मिल जाता है, तो कुछ लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं. वहीं कुछ लोग दोस्ती और प्यार के प्रति बेहद वफादार रहते हैं, लेकिन वे खुद प्यार पाने में अनलकी होते हैं.
(Credit Image AI)
2.मुश्किल भरी होती है इनकी लव लाइफ
आज ऐसे ही मूलांक के बारें में बताने जा रहे हैं, जिसमें जन्मे लोगों प्यार में धोखा मिलता है. इन्हें सच्चा प्यार मिलता भी है, तो उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और लंबे समय मिलता है. हालांकि ये खुद प्यार या दोस्ती निभाने में आइडल होते हैं. इनका मूलांक 5 है.
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3.सफलता से चूमते हैं आसमान
मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं. इस ग्रह को बुद्धि, तर्क, बातचीत और व्यापार का कारक माना जाता है. यही वजह है कि ये लोग बेहतर स्किल होने के साथ ही व्यापार में आसमान छू लेते हैं, लेकिन प्यार के मामले में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है.
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4.टूट जाते हैं इनके रिश्ते
मूलांक 5 के लोग की लव लाइफ मुश्किल भरी होती है. इन्हें प्यार में धोखा मिलता है. यही वजह है कि इनके रिश्ते टूट जाते हैं. प्यार में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है. हालांकि ये लोग दोस्ती बनाने से लेकर निभाने में माहिर होते हैं. ये साहसी और कर्मशील होते हैं. मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं.
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5.दोस्ती निभाने में उस्ताद, लेकिन प्यार पाने में होते हैं अनलकी
मूलांक 5 के जातक दोस्ती निभाने के लिए हर पड़ाव को पार कर जाते हैं, लेकिन प्यार के मामले में अनलकी होते हैं. इन्हें सच्च प्यार बड़ी मुश्किल या काफी देरी से मिलता है. इनके ज्यादातर संबंध टूट जाते हैं. इनका रिलेशन लंबे समय तक नहीं चल पाता. इतना ही नहीं इनकी शादी और जीवनसाथी के साथ भी आसानी से नहीं पटती और टूटने की कगार पर आ जाती है.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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