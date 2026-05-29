Numerology: प्यार पाने में अनलकी होते हैं मूलांक 5 के लोग, दोस्ती करने के बाद कभी नहीं छोड़ते साथ

5 . दोस्ती निभाने में उस्ताद, लेकिन प्यार पाने में होते हैं अनलकी

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मूलांक 5 के जातक दोस्ती निभाने के लिए हर पड़ाव को पार कर जाते हैं, लेकिन प्यार के मामले में अनलकी होते हैं. इन्हें सच्च प्यार बड़ी मुश्किल या काफी देरी से मिलता है. इनके ज्यादातर संबंध टूट जाते हैं. इनका रिलेशन लंबे समय तक नहीं चल पाता. इतना ही नहीं इनकी शादी और जीवनसाथी के साथ भी आसानी से नहीं पटती और टूटने की कगार पर आ जाती है.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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