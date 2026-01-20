Numerology: अपने पार्टनर को पलकों पर बिठाकर रखते हैं इन मूलांक के लोग, इन पर नहीं आने देते एक भी आंच

5 . पत्नी को देते हैं हर खुशी

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे पार्टनर की पत्नी बेहद भाग्यशाली होती हैं. इन तारीखों में जन्मे पुरुष अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखते हैं. उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

