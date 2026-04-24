Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम

6 . जल्दी हो जाते हैं आक्रमाक

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मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो व्यक्ति को ऊर्जा और जोश से भरे देते हैं, इन्हें चुनौतीपूर्ण काम करना पसंद होता है. इन्हें नौकरी में भी ऐसा ही माहौल पसंद होता है, लेकिन जब इन्हें काम में रोमांच, प्रतिस्पर्धा या लक्ष्य की कमी लगती है तो तुरंत नौकरी बदल लेते हैं या फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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