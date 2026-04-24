Numerology: नौकरी में लंबे समय तक नहीं टिक पाते इन 5 मूलांक के लोग, ऊबकर बदल लेते हैं काम

धर्म
Nitin Sharma | Apr 24, 2026, 03:31 PM IST
1.लंबे समय तक नौकरी में नहीं टिकते
अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला बताती हैं कि किसी की भी जन्म तारीख और मूलांक उसकी सोच, स्वभाव और जीवन के पैटर्न के राज खोल देता है. इससे व्यक्ति के बारें में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है. इसी में कुछ ऐसे मूलांक हैं, जिनमें जन्मे लोग लंबे समय तक नौकरी में टिक नहीं पाते हैं. इनका इसमें लंबे समय तक मन नहीं लगता. आइए जानते हैं ये मूलांक और वजह...
(Credit Image AI)
2.आजादी प्रिय होते हैं ये लोग
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इनके स्वामी ग्रह ग्रहों के राजा सूर्य है. यही वजह है कि इन लोगों को नेतृत्व करना पसंद है. इन्हें स्वतंत्रता के साथ फैसले लेना और आदेश देना पसंद है, जहां पर इन्हें आजादी और फैसले लेने की शक्ति नहीं मिल पाती. वहां से ये लोग जल्दी ऊब जाते हैं. यही वजह है कि ये लोग लंबे समय तक नौकरी नहीं कर पाते.
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3.बिजनेस करना करते हैं पसंद
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इन लोगों की सोचने और समझने की क्षमता बहुत तेज होती है. इन लोगों को नई नई चीजें सीखना पसंद होता है. साथ ही इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वे इसे अपने काम में लगाना पसंद करते हैं. यानी नौकरी की जगह पर इन लोगों को अपना व्यापार करना पसंद होता है.
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4.सीखने का मौका न मिलने पर खत्म हो जाती है रुचि
मूलांक 3 किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इन तारीखों में जन्मे लोगों के स्वामी ग्रह गुरु हैं. ये लोग पढ़ना लिखना पसंद करते हैं. ज्ञान का विस्तार पसंद करते हैं, लेकिन जब भी इन्हें सीखने का मौका नहीं मिलता को काम के प्रति इनकी रुचि कम होने लगती है. यही वजह है कि ये लोग एक जगह रुककर काम नहीं करते. नौकरी बदल देते हैं या फिर छोड़ देते हैं.
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5.मानसिक शांति या अर्थ नहीं मिलता
मूलांक 7 किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह केतु हैं, जिनके पास सिर नहीं होता, लेकिन यह जो भी करते हैं दिल से करते हैं. ये लोग गहरा विचार करते हैं. इन्हें भीड़-भाड़ या काफी ज्यादा सामाजिक वातावरण पसंद नहीं होता. वहीं नौकरी में इन्हें मानसिक शांति या अर्थ न मिलने पर ये लोग घुटन महसूस करने लगते हैं. धीरे धीरे कर नौकरी को छोड़कर दूर हो जाते हैं.
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6.जल्दी हो जाते हैं आक्रमाक
मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं, जो व्यक्ति को ऊर्जा और जोश से भरे देते हैं, इन्हें चुनौतीपूर्ण काम करना पसंद होता है. इन्हें नौकरी में भी ऐसा ही माहौल पसंद होता है, लेकिन जब इन्हें काम में रोमांच, प्रतिस्पर्धा या लक्ष्य की कमी लगती है तो तुरंत नौकरी बदल लेते हैं या फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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