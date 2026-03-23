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Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ

इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ

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Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ

अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्मतारीख से उसके स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भविष्य का पता लगाया जा सकता है. इसमें मूलांक अहम भूमिका निभाते हैं. अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला बताती हैं कि कुछ मूलांक के लोग अच्छे दोस्त बनते है तो इनमें एक नंबर ऐसा भी है, जिनसे दुश्मनी करना बर्बादी की वजह बन सकता है.

Nitin Sharma | Mar 23, 2026, 11:55 AM IST

1.बर्बाद करके ही लेते हैं दम

बर्बाद करके ही लेते हैं दम
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इसकी वजह इस मूलांक के लोगों का साथ खुद इनका स्वामी ग्रह मायवी ग्रह राहु भी देता है, जो अपने जातक पर कृपा कर उसके दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है. उसे बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाता है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग जिससे भी दुश्मनी करते हैं, उसे बर्बाद करके ही दम लेते हैं. 

(Credit Image AI)

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2.इन लोगों का होता है मूलांक 4

इन लोगों का होता है मूलांक 4
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किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनका स्वामी ग्रह 4 होता है. ये लोग ​पहले से किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जब इनसे कोई पंगा ले लेता है तो उसे बर्बाद करने ही दम लेते हैं. इनसे मित्रता रखना ही बेहतर होता है.

(Credit Image AI)

3.मूलांक 4

मूलांक 4
3

अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि वैसे तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कठोर मूलांक 1 या 8 को माना जाता है. इसकी वजह मूलांक 1 का स्वामी सूर्य और 8 का शनि का होना है. इन दोनों ग्रहों का अपने जातकों पर पूरा प्रभाव होता है, लेकिन सबसे घातक मूलांक 4 के लोगों का होना है. इसकी वजह इनके स्वामी राहु का दुश्मनों को परास्त करने में जातका का साथ निभाना है. इस मूलांक के लोगों की नाराजगी और पलटवार करने की क्षमता दूसरे सभी मूलांक से बहुत अलग और ज्यादा होती है.

(Credit Image AI)

4.तीव्र बुद्धि और मजबूत रणनीति

तीव्र बुद्धि और मजबूत रणनीति
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मूलांक 4 के स्वामी मायावी ग्रह राहु हैं. राहु को कलयुगी मायावी ग्रह होने के साथ ही तीव्र बुद्धि वाला माना गया है. इसी ग्रह के प्रभाव से मूलांक 4 के लोग बहुत ही चतुर, अच्छे रणनीतिकार होते हैं. ये लोग संघर्ष और चुनौतियों से घबराते नहीं है, बल्कि इनका डटकर सामना करते हैं.

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.मदद के लिए रहते हैं तैयार

मदद के लिए रहते हैं तैयार
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इस मूलांक के लोग दिमाग से जितना तेज होते हैं. किसी की मदद के लिए भी उतना ही तैयार रहते हैं. इनका मददगार स्वभाव होता है, लेकिन जब कोई इनके साथ बुरा कर देता है तो ये लोग उसका बदला भी वैसे ही लेते हैं. ये लोग उससे कट्टर दुश्मनी कर उसका करारा जवाब भी देते हैं. 

(Credit Image AI)

6.दुश्मन को परास्त करने का नहीं छोड़ते कोई मौका

दुश्मन को परास्त करने का नहीं छोड़ते कोई मौका
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मूलांक 4 वालों की जिस भी व्यक्ति से दुश्मनी हो जाती है. उसे परास्त करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं. इनके दिमाग में लगातार शत्रु को परास्त करने की प्लानिंग चलती रहती है. ये लोग तब तक हार नहीं मानते हैं, जब तक अपने शत्रु को घुटनों पर न ल दें. उन्हें पूरी तरह से परास्त न कर देते हैं.

(Credit Image AI)

7.शत्रु को संभलने तक का नहीं देते मौका 

शत्रु को संभलने तक का नहीं देते मौका 
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अंक ज्योतिष रितू अग्रचवाला बताती हैं मूलांक 4 वाले ​तेज दिमाग के होते हैं. इसलिए मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान भी खुद निकाल लेते हैं. ये जिस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान तलाशते हैं. उसने ही जोर से शत्रु को घेरकर उसे संभलने तक का मौका नहीं देते हैं.

(Credit Image AI)

 

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. 

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