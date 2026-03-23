Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से लिया पंगा तो तय है बर्बादी, ये कलयुगी ग्रह भी देता है इनका पूरा साथ

3 . मूलांक 4

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अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि वैसे तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कठोर मूलांक 1 या 8 को माना जाता है. इसकी वजह मूलांक 1 का स्वामी सूर्य और 8 का शनि का होना है. इन दोनों ग्रहों का अपने जातकों पर पूरा प्रभाव होता है, लेकिन सबसे घातक मूलांक 4 के लोगों का होना है. इसकी वजह इनके स्वामी राहु का दुश्मनों को परास्त करने में जातका का साथ निभाना है. इस मूलांक के लोगों की नाराजगी और पलटवार करने की क्षमता दूसरे सभी मूलांक से बहुत अलग और ज्यादा होती है.

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