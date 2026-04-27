Numerology: आपका मूलांक बताएगा किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत, जानें कब आएगा आपकी जिंदगी का गोल्डन टर्निंग पॉइंट

5 . 34 की उम्र के बाद चमकता है किस्मत का सितारा

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मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं. यह ग्रह जब भी जातक को देता है तो भरकर देता है. हालांकि इनके जीवन में संघर्ष के बाद सफलता आती है. 34 से 42 की उम्र के बीच ही ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं. इनके पास खूब धन ऐश्वर्य आता है. वहीं मूलांक 8 वालों का 33 से 40 के बीच किस्मत का दरवाजा खुलता है. इन्हें जीवन में खूब कामयाबी प्राप्त होती है. वहीं मूलांक 9 के जातकों को 26 से 33 की उम्र के बीच करियर में बड़ा उछाल और पैसा मिलता है.ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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