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Numerology: आपका मूलांक बताएगा किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत, जानें कब आएगा आपकी जिंदगी का गोल्डन टर्निंग पॉइंट

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Numerology: आपका मूलांक बताएगा किस उम्र में चमकेगी आपकी किस्मत, जानें कब आएगा आपकी जिंदगी का गोल्डन टर्निंग पॉइंट

ज्यादातर लोगों की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है, जब अचानक से परिस्थितियां बदलने लगती है और व्यक्ति रातों रात रंक से राजा बन जाता है, इसे ही जीवन का गोल्डन पीरियड या टर्निंग पॉइंट कहते हैं, अंक ज्योतिष की मानें तो यह सभी के जीवन में आता जरूर है, लेकिन उम्र और टाइम अलग होता है...

Nitin Sharma | Apr 27, 2026, 10:54 AM IST

1.कब आता और टर्निंग पॉइंट

कब आता और टर्निंग पॉइंट
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आइए मूलांक से जानते हैं कि आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट कब आएगा, जिसमें आपकी दिन दोगुनी तरक्की होगी. अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि​ हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है. ऐसे में कब किसकी किस्मत खुलने की संभावना अधिक होती है जानते हैं...

(Credit Image AI)

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2.ऐसे जानें अपना मूलांक

ऐसे जानें अपना मूलांक
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सबसे पहले यह समझ लें कि मूलांक क्या और किसे कैसे निकाला जाता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. किसी भी महीने या तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 तक ही होता है. इनके 9 अलग अलग स्वामी ग्रह होते हैं. अपना मूलांक पता लगाना भी बेहद आसान है. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा. इसे निकालने के लिए सबसे पहले अपनी जन्म तारीख को जोड़ें 2+8=10 अब 1+0 को जोड़ दें. अब जो सिगल डिजिट आई है वो आपका मूलांक हैं. जैसे इनका 1 है.  

(Credit Image AI)

3.इस उम्र में चमकता है मूलांक 1, 2 और 3 के लोगों का भाग्य

इस उम्र में चमकता है मूलांक 1, 2 और 3 के लोगों का भाग्य
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अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इनके स्वामी ग्रह सूर्य हैं. इसके जातकों का टर्निंग पॉइंट 22 से 28 के बीच आता है. इसमें इन्हें बड़ी सफलता मिलती है. वहीं मूलांक 2 के लोगों का भाग्य 24 से 30 साल की उम्र के बीच चमकता है. वहीं मूलांक 3 वालों के जीवन में गोल्डन टार्निंग पॉइंट 27 से 35 की उम्र के बीच आता है, लेकिन इन्हें सफलता मिलना तय है. 

(Credit Image AI)

4.30 से 35 के बीच खुलती है इनकी किस्मत

30 से 35 के बीच खुलती है इनकी किस्मत
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मूलांक 4 वालों का भाग्य 30 की उम्र के बाद ही चमकता है. इनकी जिंदगी में 30 से लेकर 36 के बीच बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जो इन्हें रातों रात राजा बना देता है. वहीं मूलांक 5 वालों को मात्र 21 से 27 साल की छोटी उम्र के बीच ही बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है. ये लोग खूब धन संपत्ति कमाते हैं. वहीं मूलांक 6 वाले लोगों का करियर 25 से लेकर 31 की उम्र के बीच रफ्तार पकड़ता है है. ये लोग 30 की उम्र तक धनवान बनते हैं. 

(Credit Image AI)

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5.34 की उम्र के बाद चमकता है किस्मत का सितारा

34 की उम्र के बाद चमकता है किस्मत का सितारा
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मूलांक 7 के स्वामी ग्रह केतु हैं. यह ग्रह जब भी जातक को देता है तो भरकर देता है. हालांकि इनके जीवन में संघर्ष के बाद सफलता आती है. 34 से 42 की उम्र के बीच ही ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं. इनके पास खूब धन ऐश्वर्य आता है. वहीं  मूलांक 8 वालों का 33 से 40 के बीच किस्मत का दरवाजा खुलता है. इन्हें जीवन में खूब कामयाबी प्राप्त होती है. वहीं मूलांक 9 के जातकों को 26 से 33 की उम्र के बीच करियर में बड़ा उछाल और पैसा मिलता है.ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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