Delhi Pollution: 'आप यहां क्यों आए हो?', दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कपिल सिब्बल ने दिया ये जवाब

CISCE ने जारी किया 10वीं ICSE और 12वीं ISC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल, यहां करें चेक

Weight Gain: बिना साइड इफेक्ट, इन आयुर्वेदिक तरीकों से बढ़ेगा वजन! दुबलापन नहीं बनेगा शर्मिंदगी का कारण

ये हैं 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे आतंकवादी, कोई सर्जन तो किसी ने ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

Bike Starting Problem: बैटरी हुई डेड, ठंड में किक मारने पर भी स्टार्ट न हो बाइक, ये 5 हैक्स आएंगे काम

सस्ते में कराना चाहते हैं अपनी गाड़ी का मेकओवर, दिल्ली के ये 4 मार्केट हैं बेस्ट

धर्म

Numerology: खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तिथि देखकर उसके स्वभाव से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इनमें मूलांक का बड़ा महत्व होता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनमें मूलांक 1 की बात करें तो इसमें जन्मे लोग रिस्क लेने से नहीं घबराते और एक बड़े बिजनेसमैन बनते हैं...

नितिन शर्मा | Nov 13, 2025, 01:22 PM IST

1.मूलांक

मूलांक
1

मूलांक 1 किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनका स्वामी ग्रह ग्रहों के राजा सूर्य हैं. सूर्य का प्रभाव मूलांक 1 में जन्मे लोगों के स्वभाव से लेकर भाग्य तक पर पड़ता है.

2.रिस्क लेने से नहीं घबराते ये लोग

रिस्क लेने से नहीं घबराते ये लोग
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले व्यापार में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं. इतना ही नहीं, ये लोग व्यापार में बड़ा नाम भी कमाते हैं. इसकी वजह इनका रिस्क लेने न घबराना है.ये लोग पैसे से पैसा बनाने में माहिर होते हैं. इन पर ग्रहों के राजा सूर्य देव की विशेष कृपा होती है.

3.बनते हैं बड़े बिजनेस टायकून

बनते हैं बड़े बिजनेस टायकून
3

इस मूलांक के लोगों में बिजनेस टायकून बनने की क्षमता होती है. इसकी वजह उनमें रिस्क लेने के साथ ही लोगों से काम कराने की बहुत अधिक क्षमता होती है. इनमें एक अच्छी लीडरशिप क्वॉलिटी होती है. इसी के बल पर ये बना नाम कमाते हैं.

4.आत्मविश्वास से होते हैं भरपूर

आत्मविश्वास से होते हैं भरपूर
4

मूलांक 1 के लोगों में आत्मविश्वास भरपूर होता है. ये लोग किसी के अधिन होकर काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि खुद अपनी जिम्मेदारी पर काम करना पसंद करते हैं. यही वजह है कि ये लोग अपने व्यापार में उतर जाते हैं.

5.मेहनत से नहीं हटते पीछे

मेहनत से नहीं हटते पीछे
5

मूलांक 1 के लोग जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करने की ठान लेते हैं. उसे फिर पाकर ही रहते हैं. इसमें चाहते फिर कितनी भी मुश्किल या मेहनत ही क्यों न करनी पड़े. ये अपनी मेहनत के बल पर इसमें सफलता हासिल करते हैं.

6.इन क्षेत्रों में आते हैं आगे

इन क्षेत्रों में आते हैं आगे
6

मूलांक 1 के लोगों की नेतृत्व से लेकर मैनेजमेंट, राजीनति या फिर अपना व्यापार में सफल होते हैं. इसके अलावा सेना, पुलिस और ठेकेदारी में भी इन्हें सफलता मिलती है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

