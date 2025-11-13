Numerology: खतरा मोल लेने से नहीं डरते इस मूलांक के लोग, कम समय में खड़ा कर देते हैं बड़ा बिजनेस

2 . रिस्क लेने से नहीं घबराते ये लोग

2

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले व्यापार में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं. इतना ही नहीं, ये लोग व्यापार में बड़ा नाम भी कमाते हैं. इसकी वजह इनका रिस्क लेने न घबराना है.ये लोग पैसे से पैसा बनाने में माहिर होते हैं. इन पर ग्रहों के राजा सूर्य देव की विशेष कृपा होती है.