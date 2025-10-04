Foods For Bad Cholesterol: नसों में जमा गंदगी को पिघलाकर बाहर देंगे ये 5 फूड्स, ब्लड सर्कुलेशन के साथ हार्ट भी रहेगा हेल्दी
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 एक्टिव गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी
IND vs WI 1st Test Highlights: तीन दिन में खत्म हुआ अहमदाबाद टेस्ट, भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार पर सलमान खान का गुस्सा! फूट-फूट कर रोए मृदुल तिवारी, कहा- 'मैं आज तक..'
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 एक्टिव बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय खिलाड़ी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े योद्धा, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगा देते हैं दिन रात
Virus Alert: H3N2 फ्लू के बढ़ रहे हैं केस, जान लें वायरस अटैक होने पर क्या दिखते हैं लक्षण
IND vs AUS: बुमराह से लेकर गिल तक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एशिया कप जिताने वाले इन 5 खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा मौका
'मैंने इंसान का मांस खिलाया..' फाइनेंसर को वश में करने के लिए महेश भट्ट ने आजमाया था तांत्रिक का टोटका
दिल्ली-एनसीआर में तेज आंधी के साथ गिरेंगे ओले, मौसम विभाग ने इन राज्यों का भी दिया Weather Update
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 04, 2025, 12:10 PM IST
1.मूलांक
किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख को जोड़कर उसका मूलांक निकाला जाता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. इनमें मूलांक 9 बहुत शक्तिशाली माना जाता है. इसकी वजह इसका स्वामी ग्रह मंगल का होना है. यही वजह है कि इनमें कई खूबियां होती हैं. इन्हीं खूबियों से व्यक्ति खूब धनदौलत कमाने के साथ ही शक्तिशाली बनता है.
2.इन तारीखों में जन्मे लोग
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 को होता है. उनका मूलांक 9 होता है. यह जन्मतारीख को जोड़कर निकाला जाता है. वहीं मंगल ग्रह इस मूलांक के लोगों को विशेष गुण और प्रभाव डालता है.
3.सहासी और निडर होते हैं ये लोग
मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल होता है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों पर मंगल का प्रभाव होता है. इसी वजह से मूलांक 9 के लोग निडर, पराक्रमी और साहसी होते हैं.
4.योद्धाओं के होते हैं गुण
मूलांक 9 के लोगों का स्वामी ग्रह मंगल होने की वजह से इन्हें शक्ति मिलती है. इनमें खूब पावर और निडरता होती है. ये लोग जिद्दी होते हैं और किसी भी दुश्मन और परिस्थितियों का सामना एक योद्धा के रूप में करते हैं.
5.लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं दिन रात
मूलांक 9 के लोग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर देते हैं. ये लोग जो भी लक्ष्य चुनते हैं. उसे पाकर ही दम लेते हैं. यही वजह है कि इन्हें हर हाल में सफलता मिलती और ये पैसे वाले बनते हैं.
6.स्वभाव के होते हैं गुस्सैल
इस मूलांक के लोग स्वभाव से गुस्सैल होते हैं. इन लोगों छोटी छोटी बातों पर ही जल्दी गुस्सा आ जाता है. इस वजह से अपने बने बनाये काम भी बिगाड़ बैठते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह गणनाओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से