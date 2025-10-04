Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े योद्धा, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लगा देते हैं दिन रात

1 . ​मूलांक

1

किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख को जोड़कर उसका मूलांक निकाला जाता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. इनमें मूलांक 9 बहुत शक्तिशाली माना जाता है. इसकी वजह इसका स्वामी ग्रह मंगल का होना है. यही वजह है कि इनमें कई खूबियां होती हैं. इन्हीं खूबियों से व्यक्ति खूब धनदौलत कमाने के साथ ही शक्तिशाली बनता है.