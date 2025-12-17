Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

4 . चुनौती और संघर्ष से भरा होता है जीवन

4

मूलांक 8 पर शनि का प्रभाव होता है. इस मूलांक के लोगों को जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ती है. हालांकि जैसे ही इन पर शनि का शुभ प्रभाव पड़ता है. इनकी दिन दोगुनी तरक्की शुरू हो जाती है. शनि किसी को भी रंक से राजा बना देते हैं. इसका सीधा प्रभाव मूलांक 8 में जन्मी शिल्पा शेट्टी पर पड़ता है. वहीं मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं. यह मूलांक राजकुंद्रा का है. ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग जीवन में खूब चुनौतियों और संघर्ष का सामना करते हैं. इनके जीवन में उठा पटक के बीच ये और निखरकर सामने आते हैं. ऐसा ही शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा का है.