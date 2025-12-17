FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: चुनौतियों के बाद भी खूब पैसा कमाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, शिल्पा शेट्टी और राजकुद्रा है इसकी मिसाल

जीवन में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग जीवन भर मेहनत करने के बाद भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते. वहीं कुछ ऐसे होते हैं, जो खूब पैसा कमाने के बाद भी चुनौतियों और संघर्ष का सामना कर फिर से कमबैक करते हैं. इसकी एक मिसाल खुद शिल्पा शेट्टी और उनके पति राजकुंद्रा हैं.

नितिन शर्मा | Dec 17, 2025, 04:23 PM IST

1.मूलांक, ग्रह और नक्षत्र

मूलांक, ग्रह और नक्षत्र
1

ज्योतिष की मानें तो संघर्ष और चुनौतियों से लेकर बिना कुछ किये लग्जरी लाइफ पाने वालों के पीछे की एक वजह उनका अच्छा मूलांक, ग्रह नक्षत्रों की नजर और देवताओं का मेहरबान होना है. इसकी एक बड़ी मिसाल खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राजकुंद्रा हैं.

2.क्या है मूलांक

क्या है मूलांक
2

अंक ज्योतिष में मूलांक का बड़ा महत्व है. महीने की किसी भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. हर मूलांक का एक अलग स्वामी ग्रह होता है. इसी ग्रह की कृपा और प्रभाव मूलांक में जन्मे व्यक्ति पर होता है.

3.शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा का मूलांक

शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा का मूलांक
3

शिल्पा शेट्टी का जन्म 8 जून 1975 को हुआ है. वहीं राजकुंद्रा का जन्म 9 सितंबर 1975 को हुआ है. ऐसे में शिल्पा शेट्टी का मूलांक 8 है, इस मूलांक के स्वामी ग्रह शनि और राजकुंद्रा का मूलांक 9 है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह मंगल हैं. 

4.चुनौती और संघर्ष से भरा होता है जीवन

चुनौती और संघर्ष से भरा होता है जीवन
4

मूलांक 8 पर शनि का प्रभाव होता है. इस मूलांक के लोगों को जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ती है. हालांकि जैसे ही इन पर शनि का शुभ प्रभाव पड़ता है. इनकी दिन दोगुनी तरक्की शुरू हो जाती है. शनि किसी को भी रंक से राजा बना देते हैं. इसका सीधा प्रभाव मूलांक 8 में जन्मी शिल्पा शेट्टी पर पड़ता है. वहीं मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं. यह मूलांक राजकुंद्रा का है. ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के लोग जीवन में खूब चुनौतियों और संघर्ष का सामना करते हैं. इनके जीवन में उठा पटक के बीच ये और निखरकर सामने आते हैं. ऐसा ही शिल्पा शेट्टी और राजकुंद्रा का है.

TRENDING NOW

5.विवादों में आने के साथ बढ़ती है दौलत

विवादों में आने के साथ बढ़ती है दौलत
5

ज्योतिष की मानें तो शनि और मंगल साथी ग्रह हैं. इन दोनों के मिलने पर व्यक्ति किसी न किसी वजह से विवाद या समस्या और संघर्ष में तो रहा सकता है, लेकिन जब भी वह इससे निकलता है तो  राजकुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की तरह दौलतमंद बनकर निकलता है. तमाम आरोप और विवादों में घिरने के बावजूद राजकुंद्रा की नेटवर्थ बढ़ना इसका एक उदाहरण है.

6.अच्छे पार्टनर होते हैं इस मूलांक के लोग

अच्छे पार्टनर होते हैं इस मूलांक के लोग
6

मूलांक 8 और 9 में जन्मे महिला या पुरुष एक अच्छे मित्र और साथी होते हैं. शनि और हनुमान जी की तरह ही इनकी दोस्ती पक्की होती है. इस मूलांक के पति पत्नी में भी एक दूसरे के प्रति प्यार सम्मान और अच्छा बॉन्ड होता है. 

 

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

