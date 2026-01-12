Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग किसी से नहीं होते अटैच, लंबे समय तक निभाते हैं संंबंध, पार्टनर के हर इमोशन की करते हैं कदर

3 . इमोशन का रखते हैं पूरा ध्यान

मूलांक 7 के स्वामी केतु हैं और केतु के पास सर नहीं है. इसलिए यह सारी चीजें दिल से सोचते हैं. ये बहुत ही इमोशनल होते हैं. इस मूलांक के लोग सभी के इमोशन का ध्यान रखते हैं. यह किसी को बांधते नहीं है. यही वजह है कि किसी भी रिश्ते को दिल से और लंबे समय ​तक निभाते हैं.