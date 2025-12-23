Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति

6 . ऐसा होता है इनका करियर और भाग्य

6

मूलांक 7 वालों का भाग्य का साथ शादी के बाद मिलता है. इसमें चाहे फिर लड़का हो लड़की, दोनों की ही किस्मत शादी के बाद चमकती है. इनका जीवनसाथी इनके लिए भाग्य बदलने वाला साबित होता है. इस मूलांक के जातकों के जीवन में केतु अप्रत्याशित बदलाव लेकर आता है. भगवान गणेश जी का आशीर्वाद से इनके जीवन की हर बाधा और विघ्न दूर हो जाती हैं.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.