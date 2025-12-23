Numerology: शादी के बाद चमकती है इस मूलांक में जन्मे लोगों की किस्मत, जीवन में खूब मिलती धन दौलत और संपत्ति

CBI की बड़ी कार्रवाई: इंटरपोल के जरिए दुबई से पकड़ा गया ड्रग तस्करी का आरोपी रितिक बजाज | कोडीनयुक्त सिरप मामले में बड़ा एक्शन, शुभम जायसवाल के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी | गुरुग्राम- गैंगस्टर सोनू राठी पर बड़ी कार्रवाई, हरियाणा पुलिस ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया | 2007 के उन्नाव रेप केस में आरोपी पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर को राहत, हाई कोर्ट से मिली ज़मानत
धर्म
नितिन शर्मा | Dec 23, 2025, 01:04 PM IST
1.मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की किसी भी तारीख में जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. हर मूलांक का स्वामी ग्रह नौ ग्रहों में अलग अलग होते हैं. व्यक्ति के जीवन से लेकर भविष्य तक पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है.
2.मूलांक 7 के लोग
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है. केतु एक छाया ग्रह है. यही वजह है कि इसके गुण मूलांक 7 वालों में होते हैं. इस मूलांक के लोग थोड़े रहस्यमय, आध्यात्मिक और बुद्धिमान माने जाते हैं.
3.भगवान गणेश की होती है विशेष कृपा
केतु ग्रह के अधिदेवता भगवान गणेश जी हैं. ऐसे में मूलांक 7 के जातकों पर भगवान गणेश जी की विशेष कृपा होती है.अंक ज्योतिष की मानें तो मूलांक 7 के जातकों का जीवन काफी संघर्षपूर्ण या अकेलेपन से भरा होता है.
4.शादी के बाद चमक जाती है इनकी किस्मत
ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वालों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन शादी के बाद इनका समय बदल जाता है. इन्हें शादी के बाद सफलता मिलना शुरू हो जाती है. जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है. भागय का पूरा साथ मिलता है.
5.ऐसा होता है स्वभाव और व्यक्तित्व
मूलांक 7 के लोग एकांतप्रिय होने के साथ ही आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं. ये लोग चीजों को बहुत ही गहराई से सोचते हैं. इनमें रिसर्च से लेकर लेखन में खासी रुचि होती है. हालांकि इनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी आते हैं. वहीं केतु का प्रभाव इनको जीवन में अकेलापन और असंतोष देता है, लेकिन शादी के बाद इनका व्यक्तित्व निखरता है.
6.ऐसा होता है इनका करियर और भाग्य
मूलांक 7 वालों का भाग्य का साथ शादी के बाद मिलता है. इसमें चाहे फिर लड़का हो लड़की, दोनों की ही किस्मत शादी के बाद चमकती है. इनका जीवनसाथी इनके लिए भाग्य बदलने वाला साबित होता है. इस मूलांक के जातकों के जीवन में केतु अप्रत्याशित बदलाव लेकर आता है. भगवान गणेश जी का आशीर्वाद से इनके जीवन की हर बाधा और विघ्न दूर हो जाती हैं.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
