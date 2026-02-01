FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच

अंक ज्योतिष में हर एक नंबर का अपना अलग महत्व है. इसमें व्यक्ति की जन्म तारीख और मूलांक देखकर उसके स्वभाव से लेकर भविष्य तक के बारें में पता लगाया जा सकता है. इससे हम व्यक्ति के गुण और अवगुण भी जान सकते हैं. इसी में हम ऐसे मूलांक के बारें में जानेंगे, जिनमें जन्मे लोगों की भविष्यवाणी सबसे ज्या

नितिन शर्मा | Feb 01, 2026, 08:54 AM IST

1.मूलांक

मूलांक
1

किसी भी महीने की कोई भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. हर मूलांक का अलग अलग स्वामी ग्रह होता है, जिसकी अच्छे और बुरी चीजों का प्रभाव उस मूलांक के व्यक्ति पर पड़ता है. वहीं अगर अच्छे गुण और शक्तियों की बात करें तो तक के बीच मूलांक 7 ऐसा हैं, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति होती हैं. आइए अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाल से जानते हैं ये मूलांक किसका होता है. इनमें क्या खूबियां होती हैं...

2.इन लोगों का होता है मूलांक 7 

इन लोगों का होता है मूलांक 7 
2

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है. यह एक छाया ग्रह है. इसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन इस ग्रह मूलांक 7 वालों को एक स्पेशल ताकत मिलती है वो है छठी इंद्री का प्रबल होना है. यही वजह है कि इनकी इंटीयूशन पावर बहुत मजबूत होती है. 

3.अध्यात्म है इनकी बड़ी पावर

अध्यात्म है इनकी बड़ी पावर
3

अंक ज्योतिष रितू अग्रवाल बताती हैं मूलांक 7 वाले लेखन, रिसर्च और अध्यात्म के रास्ते में जाये तो इनका किस्मत का सितारा जाग सकता है. ये लोग अध्यात्मिक प्रवृति के होते हैं. यही वजह है कि इनकी बहुत सी बातें सच साबित हो जाती हैं. 

4.90 प्रतिशत सलाह साबित होती है सही

90 प्रतिशत सलाह साबित होती है सही
4

अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाल के अनुसार, 1 से लेकर 9 तक के मूलांक में नंबर 7 स्पेशल होते हैं. ये लोग हर चीज को दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचते हैं. इनमें एक इंटीयूशन पावर होती है. यही वजह है कि जो भी इनसे सलाह लेता है. उन्हें फायदा होता है.

5.इनकी भविष्यवाणी होती है सच

इनकी भविष्यवाणी होती है सच
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वालों की भविष्यवाणी 90 प्रतिशत तक सच होती हैं. इसकी वजह इनकी इंटीयूशन पावर का बेहद मजबूत होना है. ये लोग जो भी बोलते हैं. वह लगभग सच साबित हो जाता है.

6.छठी इंद्री रहती है सक्रिय 

छठी इंद्री रहती है सक्रिय 
6

मूलांक 7 वालों छठी इंद्री बहुत प्रबल होती है. ये लोग किसी भी व्यक्ति या स्थिति के बारे में मात्र देखकर ही भविष्यवाणी करने में माहिर होते हैं. वे अक्सर भविष्य की घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं.

7.वे स्वभाव से बहुत गंभीर और शांत होते हैं

वे स्वभाव से बहुत गंभीर और शांत होते हैं
7

जिन लोगों का अंक 7 होता है, वे बहुत गंभीर, विचारशील और अंतर्मुखी होते हैं. ये लोग ज्यादा बातूनी नहीं होते, बल्कि चीजों को समझने में रुचि रखते हैं. इनका रहस्यमय स्वभाव इन्हें दूसरों से अलग बनाता है.

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

