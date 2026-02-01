Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच

1 . मूलांक

1

किसी भी महीने की कोई भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. हर मूलांक का अलग अलग स्वामी ग्रह होता है, जिसकी अच्छे और बुरी चीजों का प्रभाव उस मूलांक के व्यक्ति पर पड़ता है. वहीं अगर अच्छे गुण और शक्तियों की बात करें तो तक के बीच मूलांक 7 ऐसा हैं, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति होती हैं. आइए अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाल से जानते हैं ये मूलांक किसका होता है. इनमें क्या खूबियां होती हैं...