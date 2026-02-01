Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच

NRI भी भारत में निवेश कर सकेंगे- वित्त मंत्री, सरकार खनिज कोरिडोर बनाएगी- वित्त मंत्री, जामनगर में WHO का केंद्र अपग्रेड होगा-वित्त मंत्री | मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा- वित्त मंत्री, देशभर में ODOP योजना लागू करेंगे- वित्त मंत्री, महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू करेंगे- वित्त मंत्री, टीयर-2 और 3 शहरों का विकास होगा- वित्त मंत्री, वाराणसी से पटना के बीच फ्रेट कॉरिडोर बनेगा- वित्त मंत्री, शहर ही भारत के विकास के इंजन- वित्त मंत्री | जैविक दवाएं बनाने पर जोर देंगे-वित्त मंत्री, औद्योगिक क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे-वित्त मंत्री, शुगर, कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी- वित्त मंत्री, नेशनल फाइबर स्कीम लॉन्च करेंगे- वित्त मंत्री, दुनिया के बाजारों से जुड़ना लक्ष्य- वित्त मंत्री
नितिन शर्मा | Feb 01, 2026, 08:54 AM IST
1.मूलांक
किसी भी महीने की कोई भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है. हर मूलांक का अलग अलग स्वामी ग्रह होता है, जिसकी अच्छे और बुरी चीजों का प्रभाव उस मूलांक के व्यक्ति पर पड़ता है. वहीं अगर अच्छे गुण और शक्तियों की बात करें तो तक के बीच मूलांक 7 ऐसा हैं, जिसके पास भविष्य देखने की शक्ति होती हैं. आइए अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाल से जानते हैं ये मूलांक किसका होता है. इनमें क्या खूबियां होती हैं...
2.इन लोगों का होता है मूलांक 7
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह केतु है. यह एक छाया ग्रह है. इसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन इस ग्रह मूलांक 7 वालों को एक स्पेशल ताकत मिलती है वो है छठी इंद्री का प्रबल होना है. यही वजह है कि इनकी इंटीयूशन पावर बहुत मजबूत होती है.
3.अध्यात्म है इनकी बड़ी पावर
अंक ज्योतिष रितू अग्रवाल बताती हैं मूलांक 7 वाले लेखन, रिसर्च और अध्यात्म के रास्ते में जाये तो इनका किस्मत का सितारा जाग सकता है. ये लोग अध्यात्मिक प्रवृति के होते हैं. यही वजह है कि इनकी बहुत सी बातें सच साबित हो जाती हैं.
4.90 प्रतिशत सलाह साबित होती है सही
अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाल के अनुसार, 1 से लेकर 9 तक के मूलांक में नंबर 7 स्पेशल होते हैं. ये लोग हर चीज को दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचते हैं. इनमें एक इंटीयूशन पावर होती है. यही वजह है कि जो भी इनसे सलाह लेता है. उन्हें फायदा होता है.
5.इनकी भविष्यवाणी होती है सच
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 7 वालों की भविष्यवाणी 90 प्रतिशत तक सच होती हैं. इसकी वजह इनकी इंटीयूशन पावर का बेहद मजबूत होना है. ये लोग जो भी बोलते हैं. वह लगभग सच साबित हो जाता है.
6.छठी इंद्री रहती है सक्रिय
मूलांक 7 वालों छठी इंद्री बहुत प्रबल होती है. ये लोग किसी भी व्यक्ति या स्थिति के बारे में मात्र देखकर ही भविष्यवाणी करने में माहिर होते हैं. वे अक्सर भविष्य की घटनाओं का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं.
7.वे स्वभाव से बहुत गंभीर और शांत होते हैं
जिन लोगों का अंक 7 होता है, वे बहुत गंभीर, विचारशील और अंतर्मुखी होते हैं. ये लोग ज्यादा बातूनी नहीं होते, बल्कि चीजों को समझने में रुचि रखते हैं. इनका रहस्यमय स्वभाव इन्हें दूसरों से अलग बनाता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
