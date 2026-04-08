Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, बिना कुछ किये भी बन जाते हैं धनवान

1 . चांदी का चम्मच लेकर होते हैं पैदा

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अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर मूलांक अपना एक अलग महत्व होता है. अलग अलग तरीखों में जन्मे लोगों के मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनके स्वामी ग्रह अलग होते हैं, जिसक प्रभाव जातकों के स्वभाव से लेकर उनके भाग्य तक पर पड़ता है. उनका जीवन भी इससे पूरी तरह से प्रभावित होता है. इसी में हम बात करेंगे एक ऐसे मूलांक की, जिसमें जन्मे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं. इन्हें बैठे बिठाएं धन संपत्ति​ मिलती है.

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