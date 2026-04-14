Numerology: इन 3 तारीखों में जन्मे लोगो की लाइफ में अचानक होता है मनी बूस्ट, 40 की उम्र पर मिलता है प्रॉपर्टी और पैसा

धर्म
Nitin Sharma | Apr 14, 2026, 10:47 AM IST
1.40 के बाद चमकती है किस्मत
वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें 40 साल की उम्र के आसपास अचानक से खूब पैसा और संपत्ति मिलती है. ये लोग अपने आगे का जीवन बहुत ही मजे में जीते हैं, आइए जानते हैं कौन सी वो तारीख हैं, जिनमें जन्मे लोगों की किस्मत 40 की उम्र पर पलट जाती है.
(Credit Image AI)
2.मूलांक का पड़ता है प्रभाव
हर नंबर का अपना एक अलग मूलांक और स्वामी ग्रह होता है. मूलांक की बात करें तो मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इन मूलांकों में भी हर व्यक्ति का अपना एक अलग मूलांक और स्वामी ग्रह होता है. अंक ज्योतिष से जानते हैं कि कौन सा वो मूलांक और जन्म तारीख हैं, जिन्में जन्मे लोगों का भाग्य 40 की उम्र पर चमकता है.
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3.मूलांक 7
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों मूलांक 7 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु हैं, केतु के पास सर नहीं है. यह मायावी, लेकिन अध्यात्मिक ग्रह, जिसके पास कई सारी पावर हैं. इसके जातकों के पास एक बड़ी पावर होती है, जो इन्हें सफल बनाने में मदद करती है.
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4.40 के बाद चमकता है भाग्य
मूलांक 7 वालों का भाग्य थोड़ा देरी से चमकता है, लेकिन इनके भाग्य के पलटते ही ये लोग फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं. जीवन में खूब पैसा और संपत्ति प्राप्त होती है. इनके सभी काम आसानी से बन जाते हैं.
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5.परिवार और दोस्तों का भी मिलता है साथ
मूलांक 7 के लोग परिवार से लेकर दोस्तों से बनाकर चलते हैं. ये लोग दोस्ती निभाने में बेहद पक्के होते हैं. यही वजह है कि इन्हें कई बार विपरीत परिस्थिति में अपने दोस्त और परिवार का पूरा साथ मिलता है. हालांकि इन लोगों को जीवन में धोखों का भी सामना करना पड़ता है.
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डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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