Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर

6 . गरीबी में जन्म लेने के बाद भी बनते हैं अमीर

मूलांक 5 के लोग भले ही गरीब परिवार में जन्म लेते हो, लेकिन ये अपनी जवानी या बुढ़ापे तक खूब पैसा कमाते हैं और अमीर होकर ही मरते हैं. जीवन में खूब सारा पैसा कमाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

