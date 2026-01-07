Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 07, 2026, 03:12 PM IST
1.मूलांक 5
किसी भी महीने की अलग अलग तारीखों में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. इनमें सभी के स्वामी ग्रह अलग होते हैं. इनका प्रभाव उस जन्म तारीख और मूलांक में जन्मे लोगों पर पड़ता है.
2.इन तारीखों में जन्मे लोगों का होता है मूलांक 5
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इनका स्वामी ग्रह ग्रहों का राजकुमार बुध हैं. ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, संवाद, गणित, चतुरता और मित्र का कारक माना गया है.
3.पैसे बनाने में माहिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और तार्किक होते हैं. इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. ये लोग पैसा कमाने में काफी माहिर होते हैं.
4.बनते हैं सफल बिजनेसमैन और अमीर
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 5 के लोग कम समय में ही काफी सफल बिजनेसमैन बनते हैं. इन लोगों की सोच दूरदर्शी होती है. साथ ही व्यापार में पैसे का सही निवेश करते हैं, जो इनके पैसों को दोगुनी तेजी से बढ़ाता है.
5.हर महफिल में जमाते हैं रंग
मूलांक 5 के लोगों का स्वभाव थोड़ा मजाकिया होता है. इसके साथ ही इन लोगों का कम्यूनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है. ये ज्यादातर लोग से बनाकर रखते हैं. इसके साथ ही पैसा कमाने से लेकर खर्च करने में भी आगे रहते हैं. इन लोगों के लिए बुधवार, शुक्रवार और शनिवार बेहद शुभ होता है.
6.गरीबी में जन्म लेने के बाद भी बनते हैं अमीर
मूलांक 5 के लोग भले ही गरीब परिवार में जन्म लेते हो, लेकिन ये अपनी जवानी या बुढ़ापे तक खूब पैसा कमाते हैं और अमीर होकर ही मरते हैं. जीवन में खूब सारा पैसा कमाते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
