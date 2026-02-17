Numerology: मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, एक रुपये से 1 करोड़ बनाने की होती है क्षमता

धर्म
नितिन शर्मा | Feb 17, 2026, 08:34 AM IST
1.क्या होता है मूलांक
किसी भी महीने की कोई भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है. इन सभी मूलांक के स्वामी अलग अलग 9 ग्रह हैं. इन ग्रहों की एनर्जी से लेकर स्वभाव और शक्तियों का प्रभाव मूलांक में जन्मे व्यक्ति पर पड़ता है.
2.सभी में होती हैं अलग खूबियां
1 से लेकर 9 तक के मूलांक के लोगों में अलग अलग खूबियां होती हैं. अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि इनमें मूलांक 5 की बात करें तो इनका स्वामी ग्रह बुध है. मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का होता है.
3.मनी माइंडेड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोग मनी माइंडेड होते हैं. ये लोग पैसे से पैसा बनाने में माहिर होते हैं. इन पर ग्रहों राजकुमार बुध की कृपा होती है. यही वजह है कि ये लोग बुद्धिमान होने के साथ ही किस्मत के धनी होते हैं.
4.जल्दी मिलती है सफलता
मूलांक 5 के लोगों का संबंध बुध से है. बुध ग्रह सफलता और बुद्धि के कारक है. इसलिए इस मूलांक के लोगों को जीवन में जल्दी सफलता प्राप्त होती है. इनके पास जीवन में धन दौलत की कमी नहीं होती.
5.1 रुपये से बना देते हैं एक करोड़
अंक ज्योतिष की मानें तो मूलांक 5 के लोग मनी माइंडेड होते हैं. यही वजह है कि इस जातक के जो भी लोग बिजनेस में उतरते हैं, वे जल्द सफल होते हैं. इनमें 1 से करोड़ बनाने की क्षमता होती है. ये कम पैसों तगड़ा मुनाफा कमाते हैं.
6.पैसे से होता है प्यार
मूलांक 5 के लोगों को पैसे से बहुत ज्यादा प्यार होता है. यही वजह है कि ये लोग ज्यादा पैसा कमाने के साथ ही पैसा बचाने और उसे निवेश करने में माहिर होते हैं. इसी से ये अपने पैसे को डबल करते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
