Numerology: ‘मनी मैग्नेट’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, अपने आप खिंचा चला आता है इनके पास पैसा

6 . अपनी सुख सुविधाओं के लिए पैसा खर्च करना है जरूरी

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न्यूरोलॉजिस्ट की मानें तो मूलांक 7 और 5 वाले दोनों ही लोगों के पास पैसा खुद आता है, लेकिन इस दोनों ही मूलांक के लोग खुद पर पैसा खर्च करने की जगह एक सेविंग में लगा देते हैं और मूलांक 7 दूसरों को लुभाने में अपना पैसा खर्च करते हैं, जिसके चलते ये लोग पैसा होने पर भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.

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