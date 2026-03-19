Numerology: ‘मनी मैग्नेट’ होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, अपने आप खिंचा चला आता है इनके पास पैसा

धर्म
Nitin Sharma | Mar 19, 2026, 02:43 PM IST
1.मूलांक का प्रभाव
न्यूमरोलॉजिस्ट रितू अग्रवाला बताती हैं कि हर मूलांक का एक अलग ग्रह स्वामी होता है. इसका प्रभाव उस व्यक्ति के स्वभाव से लेकर आदतों और भाग्य तक पर पड़ता है. इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से दो मूलांक के लोग ऐसे हैं, मनी मैग्नेट की तरह होते हैं, जो पैसे को आकर्षित करते हैं...
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2.मनी मैग्नेट होते हैं ये लोग
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु हैं. इन लोगों के पास कहीं न कहीं से पैसे आ ही जाते हैं. इन्हें जीवन में पैसे से जूझना नहीं पड़ता, लेकिन कई बार ये अपनी गलतियों की वजह से पैसों की कमी से जूझते हैं.
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3.दिखावे और किसी को प्रभावित करने में पैसा कर देते हैं खर्च
इस मूलांक के लोग पैसे को रोककर नहीं रख पाते, ये लोग दूसरे को लुभाने और प्रभावित करने के चक्कर में अपने पैसों को खर्च कर देते हैं. ये लोग फिजूल खर्ची होते हैं. इसकी वजह से पैसों को पानी की तरह बहा देते हैं.
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4.इस मूलांक के लोगों के पास खूब आता है पैसा
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रह बुध हैं. इस मूलांक के लोगों के पास खुद पैसा खिंचा चला आता है. यही वजह है कि ये लोग खूब धनवान होते हैं.
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5.पैसों को दबाकर रखते हैं ये लोग
मूलांक 5 के लोगों के पास पैसा तो खूब होता है. ये लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं. ये लोग सेविंग भी खूब करते हैं, लेकिन ये पैसों का आनंद नहीं ले पाते. भविष्य बनने के चक्कर में अपने वर्तमान को बहुत ही मुश्किल और किल्लत में सोते हैं.
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6.अपनी सुख सुविधाओं के लिए पैसा खर्च करना है जरूरी
न्यूरोलॉजिस्ट की मानें तो मूलांक 7 और 5 वाले दोनों ही लोगों के पास पैसा खुद आता है, लेकिन इस दोनों ही मूलांक के लोग खुद पर पैसा खर्च करने की जगह एक सेविंग में लगा देते हैं और मूलांक 7 दूसरों को लुभाने में अपना पैसा खर्च करते हैं, जिसके चलते ये लोग पैसा होने पर भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते.
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डिस्क्लेमर- ये खबर सामान्य अंक ज्योतिष पर आधारित हैं. जरूरी नहीं की हर अंक वालों का जीवन ऐसा ही हो. ये ग्रह-नक्षत्र और कुंडली में बैठे ग्रहों से भी तय होता है. कई बार अच्छे ग्रह बुरे अंक के प्रभाव को काट देते हैं.
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