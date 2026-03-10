FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Healthy Microbiome: फिट बॉडी - शार्प माइंड का राज है ‘हेल्दी माइक्रोबायोम’, जानिए क्यों है इतना जरूरी

Manyavar-Mohey के वेडिंग वीडियो में छाई विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की जोड़ी, आपने देखा?

कब जारी होगी UPSC CSE 2025 की मार्कशीट? जानें कितने नंबर लाकर 958 उम्मीदवार बने अफसर

चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है

धर्म

Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

वैदिक ज्योतिष की तरह ही अंक ज्योतिष देखकर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भविष्य तक का अंदाजा लगाया जा सकता है. जन्म तारीख और मूलांक व्यक्ति के संबंध में काफी कुछ खोल देते हैं. इन्हीं कुछ तारीखें ऐसी हैं, जिन्मे जन्मे लोग चेहरे से बेहद मासूम दिखते हैं, लेकिन दिमाग के शातिर होते हैं...

Nitin Sharma | Mar 10, 2026, 11:24 AM IST

1.ऐसे निकाला जाता है मूलांक

ऐसे निकाला जाता है मूलांक
1

अंक ज्योतिषाचार्य रितू अग्रवाला बताती हैं कि अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के विषय में जानने के लिए उसकी जन्म तारीख से मूलांक निकाला जाता है. जैसे अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 को हुआ है तो व्यक्ति का मूलांक 1 होगा. इसके स्वामी ग्रह सूर्य होंगे.

(Credit Image AI)

2.दिखने में होते हैं भोले

दिखने में होते हैं भोले
2

अब हम बात करेंगे ऐसे मूलांक और तारीखों में जन्मे लोगों की, जो देखने में बेहद भोले होते हैं, लेकिन दिमाग से ये बेहद शातिर होते हैं. आइए अंक ज्योतिषाचार्य से जानते हैं तारीख और उनके मूलांक क्या हैं...

(Credit Image AI)

3.दिमाग के होते हैं तेज

दिमाग के होते हैं तेज
3

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोग दिमाग के तेज होते हैं. इनका स्वामी कलयुगी ग्रह राहू है. इसके प्रभाव की वजह से ये लोग ​सबसे अलग हटकर सोचते हैं. ये अपनी बातों को गुप्त रखते हैं. इनके मन की बातों को जानना बेहद मुश्किल होता है. यही वजह है कि इन्हें मास्टर प्लानर माना गया है.

(Credit Image AI)

4.अपनी प्लानिंग को रखते हैं एक दम गुप्त

अपनी प्लानिंग को रखते हैं एक दम गुप्त
4

किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारख कें जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. इनके स्वामी शुक्र हैं. ये लोग दिखने के बेहद नरम होते हैं, ये लोग चालाकी और दिमाग के तेज होते हैं. ये लोग किसी से भी अपना काम आसानी से निकलवा लेते हैं. इनका आकर्षक दिखना ही विशेष होता है.

(Credit Image AI)

5.चेहरे से भोले, लेकिन बदला लेने में शातिर

चेहरे से भोले, लेकिन बदला लेने में शातिर
5

मूलांक 7 किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. ये लोग चेहरे से भले ही मासूम दिखते हैं, लेकिन ये सामने वाले की कमजोरियों को जल्दी से समझ लेते हैं. ये जिससे भी ठान लेते हैं, उसे नुकसान पहुंचाकर ही दम लेते हैं. यही वजह है कि इन्हें चेहरे से भोला और दिमाग से शामिर माना गया है. 

(Credit Image AI)

6.भावनाओं पर रखते हैं काबू

भावनाओं पर रखते हैं काबू
6

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग निडर और साहसी होते हैं. ये लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर दूसरों पर ज्यादा नजर रखते हैं. यही वजह है कि इनसे दुश्मनी मौल लेने से बचना चाहिए.

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती
नाखून चबाने वाले लोग कैसे होते हैं? जानें इनका पर्सनैलिटी सिगनल और माइंडसेट साइकोलॉजी क्या कहती है
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
शुक्र-चंद्रमा इन 3 राशियों को देंने आ रहे मनचाही चीजें, 15 मार्च से एक्टिवेट हो जाएगा इनका गुड लक
