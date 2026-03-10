Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी

6 . भावनाओं पर रखते हैं काबू

6

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग निडर और साहसी होते हैं. ये लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर दूसरों पर ज्यादा नजर रखते हैं. यही वजह है कि इनसे दुश्मनी मौल लेने से बचना चाहिए.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर: यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और पंचांग गणना पर आधारित है. अलग-अलग क्षेत्रों और परंपराओं के अनुसार पूजा विधि और मान्यताओं में अंतर हो सकता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से