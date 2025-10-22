ना ट्रंप, ना पुतिन और ना मोदी… ये हैं वो 3 सुपर VIP नेता जिन्हें दुनियाभर में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं!
Bihar Election 2025: बिहार के सभी संविदाकर्मियों और जीविका CM के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें
Chardham yatra 2025: आज गंगोत्री तो कल बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, जानें फिर कैसे कर सकेंगे इनके दर्शन
कौन हैं डॉ. मुर्चना खुसरो जिन्हें मिली ISRO के आदित्य L1 मिशन के रिसर्च की जिम्मेदारी? जानें इनके पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां
बिहार चुनाव से पहले रिलीज हुआ मैथिली ठाकुर का गीत, 'छठ की महिमा' में सुनें महापर्व की खासियत
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत
'फकीर' फेम Rishabh Tandon का अचानक निधन, दोस्त ने बताई सिंगर के मौत की वजह
दुनिया के इन 5 देशों में हैं सबसे ज्यादा नदियां, जानें भारत की रैंकिंग
'आधे इधर जाओ,आधे उधर..', असरानी की याद में पुरी बीच पर बनी सैंड आर्ट, श्रद्धांजलि देते हुए आर्टिस्ट ने लिखा उनका डायलॉग
पांच साल के लिए कहां करें सुरक्षित निवेश? ये 3 स्कीमें दे रही हैं शानदार रिटर्न
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 22, 2025, 09:49 AM IST
1.मूलांक
इसमें मूलांक की बात करें तो मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. महीने के किसी भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच तक होता है. इनका एक अलग स्वामी ग्रह होता है, जिसका प्रभाव जातकों पर पड़ता है.
2.इन्हीं में मूलांक 3 है
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इसका स्वामी ग्रह ग्रहों के गुरु बृहस्पति हैं. इनके प्रभाव से इस मूलांक के लोग बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती होते हैं.
3.बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी होते हैं
मूलांक 3 के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं. ऐसे में इस मूलांक के लोग बहुत ही बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और रचनात्मक होते हैं. ये लोग खुद अपना भाग्य लिखते हैं.
4.एहसान लेना नहीं करते पसंद
मूलांक 3 के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं. ये किसी का एहसान या हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते हैं. ये लोग बहुत ही साहसी, वीर और शक्तिशाली होते हैं. जल्दी से किसी से हार नहीं मानते हैं.
5.बनते हैं बड़े अफसर
मूलांक 3 के लोगों को अगर सही दिशा मिले तो ये लोग बड़े अफसर बनते हैं. ये लोग पढ़ने लिखने में जितने होनहार होते हैं. कामयाबी प्राप्त करने के उतने ही आतूर होते हैं. यही वजह है कि ये लोग बुद्धिमानी के साथ ही दिन रात की मेहनत कर आईएएस, आईपीएस और सेना में बड़े पद पर जाते हैं.
6.बुद्धि और मेहनत पर लिखते हैं अपना भाग्य
मूलांक 3 के लोग किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर ही अपना भाग्य खुद लिखते हैं. ये लोग जीवन में बड़ा पद और मानसम्मान प्राप्त करते हैं. इनके कोई भी काम आसानी से रुकते नहीं हैं.