Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं अफसर, दिमाग और मेहनत के बल से खुद लिखते हैं अपनी किस्मत

5 . बनते हैं बड़े अफसर

5

मूलांक 3 के लोगों को अगर सही दिशा मिले तो ये लोग बड़े अफसर बनते हैं. ये लोग पढ़ने लिखने में जितने होनहार होते हैं. कामयाबी प्राप्त करने के उतने ही आतूर होते हैं. यही वजह है कि ये लोग बुद्धिमानी के साथ ही दिन रात की मेहनत कर आईएएस, आईपीएस और सेना में बड़े पद पर जाते हैं.