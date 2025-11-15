FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान

IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान

IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट

IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट

बच्चों की मासूमियत और साहस को समर्पित फिल्म 'लिली' वेव्स ओटीटी पर रिलीज

बच्चों की मासूमियत और साहस को समर्पित फिल्म 'लिली' वेव्स ओटीटी पर रिलीज

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?

इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?

थर्रा उठेगी रूह! ये हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां मजबूत दिल वाले भी नहीं करते जाने की हिम्मत

थर्रा उठेगी रूह! ये हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां मजबूत दिल वाले भी नहीं करते जाने की हिम्मत

कार-बाइक के एक्सीडेंट से बचने के लिए जरूर लगाएं ये यंत्र, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए वाहन दुर्घटना निवारक?

कार-बाइक के एक्सीडेंट से बचने के लिए जरूर लगाएं ये यंत्र, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए वाहन दुर्घटना निवारक?

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?

वैदिक ज्योतिष में जिस तरह नाम और कुंडली का महत्व है. ऐसे ही अंक ज्योतिष में जन्म तारीख का बड़ा महत्व है. जन्मतारीख देखकर व्यक्ति के बारें में सबकुछ पता लगाया जा सकता है. ठीक ऐसे ही कुछ ऐसी जन्मतारीखें होती हैं, जिन में जन्में लोगों को शराब का सेवन भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए. आइए जानतें क्यों...

नितिन शर्मा | Nov 15, 2025, 12:57 PM IST

1.इन ग्रहों का होता है प्रभाव

इन ग्रहों का होता है प्रभाव
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, सभी 9 मूलांक के स्वामी अलग अलग 9 ग्रह होते हैं. ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव जिन पर भी रहता है. उन्हें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसे में क्रूर ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा का दुष्प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगता है.

Advertisement

2.भाग्य पर पड़ता बुरा प्रभाव

भाग्य पर पड़ता बुरा प्रभाव
2

हर व्यक्ति को एक जैसा कर्म भोग नहीं मिलता है. कुछ लोगों के लिए शराब जहर का काम करती है. इसकी वजह शराब पीना इनके स्वास्थ्य के साथ ही किस्मत पर भी बुरा प्रभाव डालती है. यह शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों को जगाने का काम करती है. ऐसे में जानते हैं किन लोगों को शराब से दूर रहना चाहिए... 

3.इन लोगों को नहीं पीनी चाहिए शराब

इन लोगों को नहीं पीनी चाहिए शराब
3

किसी भी महीने की 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31 तारीख में जन्मे लोगों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से शनि का प्रकोप डिप्रेशन का कारण बन सकता है.

4.तनाव और अकेलेपन

तनाव और अकेलेपन
4

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों के लिए शराब जहर का काम करती है. इन्हें शराब का सवेन करने से बचना चाहिए. इसकी वजह इनका स्वामी केतु का होना है. ऐसे में शराब के सेवन केतु का अशुभ प्रभाव शुरू हो जाता है, जिससे वैराग्य और आध्यात्मिक पतन का शुरू हो जाता है. व्यक्ति को तनाव और अकेलेपन झेलना पड़ता है.

TRENDING NOW

5.चिंता और मूड स्विंग

चिंता और मूड स्विंग
5

किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है. इन लोगों को शराब का सेवन भावनाओं को धुंधला कर देती है. इससे व्यक्ति का मूड स्विंग और अवसाद हो सकता है. वहीं केतु वैराग्य को पलायनवाद में बदल देता है, जिससे चिंता, स्पष्टता की कमी और आध्यात्मिक पतन होने लगता है.

6.क्रोध और हिंसा

क्रोध और हिंसा
6

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों को शराब पीने से क्रोध, नशा, हिंसा, झगड़े और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. वहीं राहु जीवन में भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान
IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान
IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट
IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट
बच्चों की मासूमियत और साहस को समर्पित फिल्म 'लिली' वेव्स ओटीटी पर रिलीज
बच्चों की मासूमियत और साहस को समर्पित फिल्म 'लिली' वेव्स ओटीटी पर रिलीज
Heart Attak Risk: हार्ट अटैक में सबसे पहले कहां दर्द उठता है, जानिए सीने के बजाए पेन इस अंग से क्यों होता है शुरू?
हार्ट अटैक में सबसे पहले कहां दर्द उठता है, जानिए सीने के बजाए पेन इस अंग से क्यों होता है शुरू?
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल
Delhi Blast के बाद श्रीनगर के Nowgam Police Station में धमाका, अब तक 12 की मौत; कई घायल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?
इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?
थर्रा उठेगी रूह! ये हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां मजबूत दिल वाले भी नहीं करते जाने की हिम्मत
थर्रा उठेगी रूह! ये हैं भारत की 5 सबसे डरावनी जगहें, जहां मजबूत दिल वाले भी नहीं करते जाने की हिम्मत
कार-बाइक के एक्सीडेंट से बचने के लिए जरूर लगाएं ये यंत्र, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए वाहन दुर्घटना निवारक?
कार-बाइक के एक्सीडेंट से बचने के लिए जरूर लगाएं ये यंत्र, जानें कब और कैसे लगाना चाहिए वाहन दुर्घटना निवारक?
Never Offer These Things In Tulsi: तुलसी के पौधे पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
तुलसी के पौधे पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 4 चीजें, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने
Gold Vastu Tips: इस दिशा में सोना रखने से गरीब भी हो जाते हैं अमीर, मां लक्ष्मी की पसंदीदा है ये दिशा
इस दिशा में सोना रखने से गरीब भी हो जाते हैं अमीर, मां लक्ष्मी की पसंदीदा है ये दिशा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE