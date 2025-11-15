Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?

4 . तनाव और अकेलेपन

4

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों के लिए शराब जहर का काम करती है. इन्हें शराब का सवेन करने से बचना चाहिए. इसकी वजह इनका स्वामी केतु का होना है. ऐसे में शराब के सेवन केतु का अशुभ प्रभाव शुरू हो जाता है, जिससे वैराग्य और आध्यात्मिक पतन का शुरू हो जाता है. व्यक्ति को तनाव और अकेलेपन झेलना पड़ता है.