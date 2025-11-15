Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 15, 2025, 12:57 PM IST
1.इन ग्रहों का होता है प्रभाव
अंक ज्योतिष के अनुसार, सभी 9 मूलांक के स्वामी अलग अलग 9 ग्रह होते हैं. ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव जिन पर भी रहता है. उन्हें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसे में क्रूर ग्रह शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा का दुष्प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगता है.
2.भाग्य पर पड़ता बुरा प्रभाव
हर व्यक्ति को एक जैसा कर्म भोग नहीं मिलता है. कुछ लोगों के लिए शराब जहर का काम करती है. इसकी वजह शराब पीना इनके स्वास्थ्य के साथ ही किस्मत पर भी बुरा प्रभाव डालती है. यह शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों को जगाने का काम करती है. ऐसे में जानते हैं किन लोगों को शराब से दूर रहना चाहिए...
3.इन लोगों को नहीं पीनी चाहिए शराब
किसी भी महीने की 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31 तारीख में जन्मे लोगों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से शनि का प्रकोप डिप्रेशन का कारण बन सकता है.
4.तनाव और अकेलेपन
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों के लिए शराब जहर का काम करती है. इन्हें शराब का सवेन करने से बचना चाहिए. इसकी वजह इनका स्वामी केतु का होना है. ऐसे में शराब के सेवन केतु का अशुभ प्रभाव शुरू हो जाता है, जिससे वैराग्य और आध्यात्मिक पतन का शुरू हो जाता है. व्यक्ति को तनाव और अकेलेपन झेलना पड़ता है.
5.चिंता और मूड स्विंग
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है. इन लोगों को शराब का सेवन भावनाओं को धुंधला कर देती है. इससे व्यक्ति का मूड स्विंग और अवसाद हो सकता है. वहीं केतु वैराग्य को पलायनवाद में बदल देता है, जिससे चिंता, स्पष्टता की कमी और आध्यात्मिक पतन होने लगता है.
6.क्रोध और हिंसा
किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों को शराब पीने से क्रोध, नशा, हिंसा, झगड़े और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. वहीं राहु जीवन में भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करता है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
