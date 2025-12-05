Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक

1 . बिग बॉस कंटेस्टेंट

1

पिछले तीन महीने से चल रहे बिगबॉस के जल्द ही विनर का नाम घोषित किया जा सकता है. इसमें सिर्फ 5 ही कंटेस्टेंट बचे हैं. इन्हीं में से एक गौरव खन्ना है. जो एक्टर हैं और पिछले काफी समय से इस फिल्ड से जुड़े हैं. बिगबॉस के दूसरे कंटेस्टेंट का आरोप है कि बिगबॉस में गौरव ने न तो कोई झगड़ा किया और न ही किसी के सामने आये. इसके बाद भी वह फाइनल की लिस्ट में पहुंच गये हैं.