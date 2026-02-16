FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां

वैदिक ज्योतिष की तरह ही अंक ज्योतिष देखकर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसकी खूबियों, कमियों और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इसमें व्यक्ति की जन्म तारीख और मूलांक अहम होते हैं. इनमें आज अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला एक ऐसे मूलांक के बारे में बता रही हैं, जिसमें जन्मे लोगों को मात देना बेहद मुश्किल है.

नितिन शर्मा | Feb 16, 2026, 09:33 AM IST

1.मूलांक का अलग महत्व

मूलांक का अलग महत्व
1

अंक ज्योतिष रितू अग्रवाल बताती हैं कि हर मूलांक का अपना एक अलग महत्व और स्वामी ग्रह होता है. किसी भी महीने की कोई भी तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होता है.

2.ऐसा होता है इनका स्वभाव

ऐसा होता है इनका स्वभाव
2

इनमें मूलांक 2 किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इस मूलांक का स्वामी चंद्रमा यानी चंद्र देव हैं. यही वजह है कि चंद्र के प्रभाव से मूलांक 2 के लोग कल्पनाशील, भावुक, दयालु और समझदार होते हैं.

3.अकेला रहना नहीं करते पसंद

अकेला रहना नहीं करते पसंद
3

मूलांक 2 के लोग बेहद मिलनसार होते हैं. इन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों से घिरा रहना ही पसंद है. ये लोग अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं. इसके साथ ही स्वभाव से भावुक होने की वजह से दूसरों की भावनाओं का भी पूरा ध्यान रखते हैं. इन लोगों में तालमेल बिठाकर चलने की बेहतरीन क्षमता होती है.

4.रोमांटिक होता है इनका मिजाज

रोमांटिक होता है इनका मिजाज
4

मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव बेहद रोमांटिक होता है. ये लोग बिना मतलब खतरा मोल नहीं लेते हैं. वहीं अपने पार्टनर के साथ खूब इंजॉय करते हैं. स्वभाव से बहुत ही रोमांटिक किस्म के होते हैं. इनकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी बनती है. दयालु और शांत स्वभाव होने के कारण दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं.

5.दूसरों की बात से हो जाते हैं आहत

दूसरों की बात से हो जाते हैं आहत
5

मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव बेहद संवेदनशील होता है. ये दूसरों की छोटी छोटी बातों से भी आहत हो जाते हैं. इसका असर इनके रिश्तों पर भी पड़ता है. कई बार ये दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को छोड़ देते हैं.

6.दिमाग से होते हैं शातिर

दिमाग से होते हैं शातिर
6

मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं. इस वजह से ये लोग सोचते बहुत हैं. वहीं जब किसी के प्रति नफरत भर लेते हैं तो शातिर दिमाग लगाकर उसे मात दिये बिना नहीं मानते हैं. इनकी मूलांक 1, 2, 3, 5 और 7 वालों से अच्छी बनती है. 

7.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
7

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

