Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां

4 . रोमांटिक होता है इनका मिजाज

मूलांक 2 के लोगों का स्वभाव बेहद रोमांटिक होता है. ये लोग बिना मतलब खतरा मोल नहीं लेते हैं. वहीं अपने पार्टनर के साथ खूब इंजॉय करते हैं. स्वभाव से बहुत ही रोमांटिक किस्म के होते हैं. इनकी अपने पार्टनर के साथ अच्छी बनती है. दयालु और शांत स्वभाव होने के कारण दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं.