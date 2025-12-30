FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. इसकी वजह प्रियंका गांधी और रॉर्बट वाड्रा के बेटे रेहान की सगाई होना है. रेहान अबीबा बैग के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ऐसे में बहुत लोग कयास लगा रहे हैं कि रेहान भी राजनीति में आएंगे, लेकिन उनका मूलांक कुछ और कहता है.

नितिन शर्मा | Dec 30, 2025, 12:07 PM IST

1.रेहान की जन्म तारीख ही उन्हें बनाती है अलग

रेहान की जन्म तारीख ही उन्हें बनाती है अलग
1

दरअसल प्रियंका वाड्रा और रॉर्बट वाड्रा के बेटे रेहान की उम्र 25 साल है. उनका जन्म 29 अगस्त 2000 में हुआ था. अंक ज्योतिष की मानें तो रेहान का मूलांक 2 है. इस मूलांक स्वामी ग्रह चंद्रमा है. यही वजह है कि इस तारीख में जन्मे लोग कुछ हटकर सोचते हैं. ये लीक से हटकर अपनी पहचान बनाते हैं.

2.रेहान का है मूलांक 2 

रेहान का है मूलांक 2 
2

किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. रेहान का भी मूलांक 2 है. इस मूलांक का स्वामी च्रंद्रमा है. ऐसे में चंद्रमा के प्रभाव की वजह से इन तारीखों में जन्मे लोग बहुत ही संवेदनशील, शांत, कल्पनाशील, कलात्मक और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं. भावुकता के साथ ही धैर्यवान और रचनात्मकता से भरपूर होते हैं.

3.लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान

लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
3

मूलांक 2 के लोग परिवार के व्यापार और बिजनेस से अलग अपनी पहचान बनाते हैं. अंक ज्योतिषाचार्य की मानें तो रेहान पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है. इस मूलांक के लोग लीक से हटकर अपनी पहचान बनाते हैं. रेहान भी कुछ ऐसा ही करते नजर आते हैं. वे लाइमलाइट से दूर फोटोग्राफी करते हैं.

4.फोटोग्राफी में कमा रहे हैं नाम

फोटोग्राफी में कमा रहे हैं नाम
4

रेहान के पिता बिजनेसमैन और मां राजनीति प्रियंका गांधी राजनीति से संबंध रखती हैं, लेकिन रेहान इन दोनों से ही अलग कलात्मक क्षेत्र यानी फोटोग्राफी में हैं. रेहान अब तक दो से तीन प्रदर्शनी लगा चुके हैं. फोटोग्राफी के रास्ता चुनकर नाम कमा रहे हैं.

5.क्रिएटिव और धैर्यवान होते हैं मूलांक 2 के लोग 

क्रिएटिव और धैर्यवान होते हैं मूलांक 2 के लोग 
5

मूलांक 2 के लोग बहुत क्रिएटिव होने के साथ ही धैर्यवान होते हैं. इनका स्वभाव भी सौम्य और विनम्र होता है. ये शांति पसंद करते हैं. वहीं इनमें कल्पना शक्ति और रचनात्मकता कूट-कूट कर भरी होती है. ये कला से जुड़े क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाते हैं. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष  के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

