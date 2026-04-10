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Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना

इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना

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Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख सिर्फ उसके स्वभाव और अगले जन्म ही नहीं, उसके पिछले जन्म और चुनौतियों का खुलासा भी कर सकती हैं. अंक ज्योतिषा रीना खन्ना बताती हैं कुछ ऐसी तारीखें हैं, जिन्में जन्मे लोगों को पुराने जन्म के कुछ कर्जे इस जन्म में चुकाने पड़ते हैं. इनके सामने कई चुनौतियां होती हैं.

Nitin Sharma | Apr 10, 2026, 11:06 AM IST

1.कर्म ऋण संख्या या कार्मिक नंबर

कर्म ऋण संख्या या कार्मिक नंबर
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अंक ज्योतिष रीना खन्ना के अनुसार, जिस तरह अंक ज्योतिष में जन्म तिथि की तारीख आपके स्वभाव से लेकर भाग्य का राज खोलती हैं. उसी तरह कुछ कार्मिक नंबर होते हैं. इसे कर्म ऋण संख्या भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि ये लोग पिछले जन्मों के कर्मों का कुछ हिसाब किताब इस जन्म में भी लेकर आते हैं और उसे चुकाना पड़ता है.

(Credit Image AI)

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2.ये होते हैं कार्मिक नंबर

ये होते हैं कार्मिक नंबर
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अंक ज्योतिष में कार्मिक नंबर सिर्फ 5 होते हैं. किसी भी महीने और साल की इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों का संबंध पूर्वजन्म के कर्मों से होता है, जो इन्हें इस जन्म में चुकाने से लेकर सीख लेने के लिए भेजा जाता है. इन्हें ऐसी चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसका इन पर पिछले जन्म में बोझ यानी बकाया रह गया था.

(Credit Image AI)

3.अंक ज्योतिष में ये 5 हैं कार्मिक नंबर

अंक ज्योतिष में ये 5 हैं कार्मिक नंबर
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अंक ज्योतिष के अनुसार, कार्मिक नंबर की बात करें तो 10, 13, 14, 16 और 19 नंबर को कार्मिक माना जाता है. यानी इन तारीखों में जन्मे लोगों पर पिछले जन्मों के अधूरे काम, गलतियों या जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें इस जन्म में पूरा या बैलेंस करना है. ये नंबर जीवन में संघर्ष, कड़ा सबक और बार-बार बाधाएं ला सकती हैं, लेकिन साथ ही ये आत्म-सुधार का मौका भी देती हैं. जानें किस कार्मिक नंबर का क्या है मतलब...

(Credit Image AI)

4.नंबर 10 सबसे हल्का कार्मिक नंबर

नंबर 10 सबसे हल्का कार्मिक नंबर
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किसी भी महीने की 10 तारीख का संबंध कार्मिक नंबर से है. यह कार्मिक नंबर माना जाता है. इस तारीख में जन्मे लोगों को यह जीवन नये चक्र क शुरुआत का मौका देता है. साथ ही पिछले जन्मों के कर्मों को समाप्त कारने का मौका दिलाता है. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.13 नंबर में जन्मे लोग

13 नंबर में जन्मे लोग
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कार्मिक नंबरों में 13 दूसरे नंबर पर है. इससे जुड़े जातक आलस्य और अनुशासन की कमी को दर्शातें हैं. इन्हें इस जीवन में खूब मेहनत करनी पड़ती है. इनके जीवन में कर्म ऋण संख्या बाधाएं बार बार आएंगी, जिन्हें आपको बार बार पार करना होगा. 

(Credit Image AI)

6.14 नंबर नियंत्रण की कमी और स्वतंत्रता का दुरुपयोग

14 नंबर नियंत्रण की कमी और स्वतंत्रता का दुरुपयोग
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कार्मिक नंबर 14 तीसरे स्थान पर है. इस जन्म में लोगों पर पिछले जन्म का कर्ज होता है. इस कार्मिक नंबर के जातकों पर इस जन्म में कंट्रोल की कमी होती है. ये लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं. इस वजह से इन्हें किसी न किसी वजह से पुलिस या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं.14 तारीख में जन्मे लोगों का कर्म ऋण उन पूर्व कर्मों से उत्पन्न होता है, जिनमें इन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया हो. यही वजह है कि इस जन्म में ये लोग बहुत ही बहुमुखी और प्रतिभाशाली होते हैं और ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो वे नहीं कर सकते.

(Credit Image AI)

7.16 नंबर पुराने का विनाश और नये का जन्म

16 नंबर पुराने का विनाश और नये का जन्म
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कार्मिक नंबरों में 16 नंबर चौथे स्थान पर है. इसके कर्म का अर्थ है पुराने का विनाश और नये का जन्म. इस जन्म में 16 नंबर वालों को अहंकार का नाश और विनम्रता का ज्ञान का जन्म देता है. 16 तारीखों को जन्मे लोगों को अपनी बुद्धि का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं. हालांकि अगर यह इस आदत को त्याग दें तो 16 कर्म ऋण प्रगति और महान आध्यात्मिक विकास का मार्ग हो सकता है. 

(Credit Image AI)

8.19 नंबर स्वतंत्रता और शक्ति का सही इस्तेमाल

19 नंबर स्वतंत्रता और शक्ति का सही इस्तेमाल
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कार्मिक नंबरों में 19 आखिरी और पांचवां कर्म ऋण नंबर है. इस तारीख में जन्मे लोगों को इस जन्म में स्वतंत्रता और शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा. ये लोग अपने पूर्वजन्म के कर्मों से ऐसी परिस्थितियों में रहेंगे, जहां उन्हें अपने लिए खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. इन्हें दूसरों की निर्भरता से बचना होगा और आत्मनिर्भरता सीखनी होगी. इन्हें यह जीवन यही पाठ पढ़ाएंगा. 

(Credit Image AI)

9.कार्मिक नंबरों का यह है महत्व

कार्मिक नंबरों का यह है महत्व
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कार्मिक नंबर यह दिखाते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कौन से सबक सीखने चाहिए और सुधारने की जरूरत है. पिछले जन्म में की गई गलतियों को ही सुधारने के लिए उन्हें यह जन्म और ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं, जिनमें उचित कार्य कर आगे बढ़ सकते हैं. साथ ही अपने पूर्व जन्म की गलतियों को ठीक कर सकते हैं. अन्यथा इन्हें जीवन में बहुत सी समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ता है. 

(Credit Image AI)

 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

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