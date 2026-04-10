Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना

6 . 14 नंबर नियंत्रण की कमी और स्वतंत्रता का दुरुपयोग

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कार्मिक नंबर 14 तीसरे स्थान पर है. इस जन्म में लोगों पर पिछले जन्म का कर्ज होता है. इस कार्मिक नंबर के जातकों पर इस जन्म में कंट्रोल की कमी होती है. ये लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं. इस वजह से इन्हें किसी न किसी वजह से पुलिस या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं.14 तारीख में जन्मे लोगों का कर्म ऋण उन पूर्व कर्मों से उत्पन्न होता है, जिनमें इन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया हो. यही वजह है कि इस जन्म में ये लोग बहुत ही बहुमुखी और प्रतिभाशाली होते हैं और ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो वे नहीं कर सकते.

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