Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्न और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक

6 . आत्मविश्वास और मेहनत के होते हैं कॉम्बो

मूलांक 1 और 9 के लोग आत्मविश्वास और मेहनत का एक बेहतरीन कॉम्बो होते हैं. ये लोग आखिरी सास तक लड़ते हैं और जीत को अपने हक में ले आते हैं. यही वजह है कि अक्सर इन्हें देरी से सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.