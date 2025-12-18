Numerology: कॉन्फिडेंस और मेहनत का कॉम्बो होते हैं इस मूलांक के लोग, अक्षय खन्न और बॉबी देओल की तरह 40 के बाद करते हैं कमबैक

धर्म
1.ज्योतिष का महत्व
ज्योतिष की मानें तो हर किसी व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है. यह विशेषता उन्हें अपनी जन्म तारीख, राशि और ग्रहों के प्रभाव से मिलती है, जब यह सारी चीजें मिलकर जोर लगाती हैं तो व्यक्ति रातोंरात राजा बन जाता है. उसे अपार सफलता और धन धान्य की प्राप्ति होती है.
2.मूलांक
ऐसे में मूलांक की बात करें तो इसका प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग पड़ता है. इसकी वजह 1 से लेकर 9 तक के मूलांक का स्वामी ग्रह का अलग होना है. इसकी से व्यक्ति जुड़ा होता है. हम आज बात करेंगे मूलांक 1 और 9 की. इन दोनों ही मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य और मंगल हैं.
3.बहुत शक्तिशाली हैं अक्षय खन्ना और बॉबी देओल के मूलांक
अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 को हुआ है. ऐसे में उनका मूलांक 1 हैं. मूलांक 1 का स्वामी ग्रह ग्रहों के राजा सूर्य हैं. वहीं बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 में हुआ है. उनका मूलांक 9 है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है. ऐसे में दोनों ही ग्रह बेहद शक्तिशाली हैं. दोनों ही एक्टर शक्तिशाली ग्रहों और उनके प्रभाव में हैं.
4.मेहनत और आत्मविश्वास से होते हैं भरपूर
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 और मूलांक 9 के जातक एक मजबूत पर्सनैलिटी होते हैं. इनमें गजब का आत्मविश्वास, मेहनत, टैलेंट होता है. ये अपनी इन्हीं क्षमताओं के दम पर एक अलग पहचान बनाते हैं. वहीं बताया जाता है कि इस मूलांक के लोगों को 40 से 45 के बाद अपार सफलता प्राप्त होती है. यह बात बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के साथ सच होती नजर आ रही है.
5.कभी हार नहीं मानते
मूलांक 1 और 9 के लोग योद्धा कहलाये जाते हैं. ये अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते. जीवन में मिलने वाली हार और समस्याएं इनका हौसला नहीं तोड़ पाती. यही वजह है कि ये कभी हार नहीं मानते और जीवन में जीतकर ही दम लेते हैं. ये लोग जिस भी क्षेत्र में कदम रखते हैं, वहां अपनी अलग पहचान और प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराते हैं.
6.आत्मविश्वास और मेहनत के होते हैं कॉम्बो
मूलांक 1 और 9 के लोग आत्मविश्वास और मेहनत का एक बेहतरीन कॉम्बो होते हैं. ये लोग आखिरी सास तक लड़ते हैं और जीत को अपने हक में ले आते हैं. यही वजह है कि अक्सर इन्हें देरी से सफलता मिलती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
