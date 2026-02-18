FacebookTwitterYoutubeInstagram
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा

हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, लेकिन अंक ज्योतिष के अनुसार जन्मतिथि व्यक्ति के मूल स्वभाव, निर्णय क्षमता और प्रतिक्रिया के तरीके पर गहरा प्रभाव डालती है. कुछ मूलांक ऐसे होते हैं, जो शांत दिखते हुए भी भीतर से बेहद दृढ़, रणनीतिक, आत्मसम्मानी होते हैं. ऐसे लोग अपमान या धोखे को आसानी से नहीं भूलते...

नितिन शर्मा | Feb 18, 2026, 07:10 AM IST

1.प्रतिक्रिया देने की शैली होती है मजबूत

प्रतिक्रिया देने की शैली होती है मजबूत
1

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि कोई भी मूलांक “खतरनाक” नहीं होता, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया शैली मजबूत और प्रभावशाली होती है. आइए विश्लेषणात्मक तरीके से जानते हैं किन जन्मतिथियों में जन्मे लोग मानसिक रूप से बेहद सशक्त और जवाब देने में सक्षम माने जाते हैं.

2.ऐसे निकाला जाता है मूलांक

ऐसे निकाला जाता है मूलांक
2

अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख जोड़कर मूलांक निकाला जाता है. जैसे अगर किसी का जन्म 19 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 1+9 = 10 = 1 होगा. यही मूलांक व्यक्ति के व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, भावनात्मक नियंत्रण और संघर्ष की स्थिति में प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है. कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनमें आत्मसम्मान, रणनीति और दृढ़ता ज्यादा होती है. यही गुण उन्हें टकराव की स्थिति में मजबूत बनाते हैं.

3.नेतृत्व और अहं का संतुलन

नेतृत्व और अहं का संतुलन
3

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोगों को आत्मसम्मान सबसे प्यारा होता है. ये बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं. इनकी निर्णय लेने में क्षमता बहुत तेज होती है.

4.तुरंत देते हैं जवाब

तुरंत देते हैं जवाब
4

ये लोग अपमान या चुनौती को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं. अगर इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो ये अपनी क्षमता और प्रभाव से जवाब देना पसंद करते हैं. हालांकि, सकारात्मक दिशा में यही गुण इन्हें सफल प्रशासक और प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाते हैं.

5.रणनीतिक और तेज बुद्धि

रणनीतिक और तेज बुद्धि
5

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं. बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग तेज दिमाग और उत्कृष्ट संचार कौशल वाले होते हैं. ये लोग परिस्थिति को जल्दी समझ लेते हैं.सामने वाले की कमजोरी पहचान लेते हैं. तर्क और शब्दों से प्रभाव डालते हैं. अगर ये नाराज हो जाएं, तो सीधे टकराव की बजाय रणनीतिक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत है  मानसिक चपलता है.

6.रहस्यमय और अप्रत्याशित

रहस्यमय और अप्रत्याशित
6

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इनके स्वामी ग्रह केतु हैं. ये लोग शांत, गहरे और चिंतनशील स्वभाव के होते हैं. अपनी भावनाएं आसानी से जाहिर नहीं करते हैं. अंदर ही अंदर विश्लेषण करते रहते हैं. अचानक और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया दे सकते हैं. ये जल्दी से किसी से टकराव नहीं चाहते, लेकिन धोखा या विश्वासघात इन्हें भीतर तक प्रभावित करता है. ऐसे में ये सीधे प्रतिक्रिया देने के बजाय सूक्ष्म और योजनाबद्ध तरीका अपनाते हैं.

7.डिस्क्लेमर

डिस्क्लेमर
7

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

