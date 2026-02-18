Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से पंगा लेना पड़ता है भारी, अपना बदला पूरा होने तक नहीं छोड़ते पीछा

5 . रणनीतिक और तेज बुद्धि

5

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इस मूलांक के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं. बुध बुद्धि और ज्ञान के कारक हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग तेज दिमाग और उत्कृष्ट संचार कौशल वाले होते हैं. ये लोग परिस्थिति को जल्दी समझ लेते हैं.सामने वाले की कमजोरी पहचान लेते हैं. तर्क और शब्दों से प्रभाव डालते हैं. अगर ये नाराज हो जाएं, तो सीधे टकराव की बजाय रणनीतिक तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं. इनकी सबसे बड़ी ताकत है मानसिक चपलता है.