Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान

1 . नौकरी में नहीं मिलती संतुष्टी

1

अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति की जन्मतारीख से लेकर उसके स्वभाव और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. ठीक ऐसे मूलांक हैं, जिनमें जन्मे लोग नौकरी से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं. ये लोग अच्छी नौकरी पाने के बाद भी मन में कहीं न कहीं असंतोष बना रहता है. मेहनत करने के बावजूद उन्हें संतुष्टी नहीं मिल पाती. वहीं बिजनेस में इन्हें खूब पैसा पाने के साथ ही अलग पहचान मिलती है.