Numerology: इन 4 मूलांक के लोग हैं सबसे ज्यादा गुस्सैल, छोटी सी बात पर चढ़ जाता है पारा, ये ग्रह और जन्मतिथि है इसकी वजह

1 . 1 से लेकर 9 तक के मूलांक

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अंक ज्योतिष ​अरविंद सूद बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति जन्मतिथि से उसका मूलांक निकाला जाता है. मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच होते हैं. हर मूलांक का अपना एक स्वामी ग्रह होता है. इसी ग्रह का प्रभाव उस मूलांक के जातक पर पड़ता है. इसमें ग्रह की अच्छी और खराब दोनों ही चीजें व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भाग्य तक को प्रभावित करती हैं. यही वजह है कि कुछ मूलांक के लोग बहुत शांत तो कुछ के गुस्सैल होते हैं...

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