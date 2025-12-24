FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP सांसद नवनीत राणा का विवादित बयान, हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं | ISRO ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा, BlueBird-6 का वजन करीब 6100 किलो है, रॉकेट LVM3 के जरिये हुई सैटेलाइट की लॉन्चिंग | ISRO ने सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 लॉन्च की, हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई लॉन्चिंग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र

आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र

नए साल पर वैष्णो देवी दर्शन का है मन, बदल चुके हैं नियम, बस एक क्लिक में जानें और फिर करें यात्रा प्लान

नए साल पर वैष्णो देवी दर्शन का है मन, बदल चुके हैं नियम, बस एक क्लिक में जानें और फिर करें यात्रा प्लान

क्या डायबिटीज मरीज भी खा सकते हैं शकरकंद, जानें इसको लेकर क्या कहता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का गणित और एक्सपर्ट

क्या डायबिटीज मरीज भी खा सकते हैं शकरकंद, जानें इसको लेकर क्या कहता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का गणित और एक्सपर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक

क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक

2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 

2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष और शक्तियां कृपा, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर

इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष और शक्तियां कृपा, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष और शक्तियां कृपा, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर

वैदिक ज्योतिष की तरह ही अंक ज्योतिष का बड़ा महत्व है. इसमें व्यक्ति की जन्म तारीख से ही उसके स्वभाव से लेकर भविष्य तक का आंकलन किया जा सकता है. इसमें कुछ ऐसे भी मूलांक हैं, जिनमें जन्मे लोगों पर कुछ दैवीय शक्तियां होती हैं, जो उन्हें मजबूत और दूसरों से अलग करती हैं. आइए जानते हैं...

नितिन शर्मा | Dec 24, 2025, 06:47 AM IST

1.विशेष होते हैं इन मूलांक के लोग

विशेष होते हैं इन मूलांक के लोग
1

किसी भी व्यक्ति पर शक्तियां कोई जादू या टोना नहीं होता. उस पर भगवान या पूर्वज की विशेष कृपा प्राप्त होना है. इसे एक तरह से अलौकिक शक्तियों का संरक्षण या सकारात्मकता कह सकते हैं. यही वजह है कि इन लोगों पर आसानी से ​किसी भी जादू टोने या बुरी नजर का असर नहीं होता.  

Advertisement

2.हर समय रहते हैं पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर

हर समय रहते हैं पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर
2

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है. उनका मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के लोगों पर आध्यात्मिक संरक्षण और दैवीय शक्तियों का प्रभाव माना गया है. इसका अनुभव वे अपने चलने के तरीके और बोलने पर दूसरों की प्रतिक्रिया से कर सकते हैं. इनमें एक अलग पॉजिटिव एनर्जी होती है तो जो इन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाये रखती है. इनकी यही शक्ति और स्वभाव इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी बच निकालती है.

3.मुश्किल घड़ी में भी नहीं घबराते

मुश्किल घड़ी में भी नहीं घबराते
3

किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. इसे जल तत्व की राशि माना गया है. इन लोगों को मन बहुत ही मजबूत होता है. मान्यता है कि मूलांक 2 के जातकों पर भगवान शिव की ऊर्जा और संरक्षण रहता है. इसी वजह से मुश्किल से मुश्किल घड़ी में घबराते नहीं हैं. इसका डटकर सामना करते हैं.

4.हावी नहीं हो पाती नकारात्मकता

हावी नहीं हो पाती नकारात्मकता
4

किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इस मूलांक का स्वामी शक्तिशाली ग्रह मंगल है. इस मूलांक के लोगों को शक्ति, साहस और सामर्थ्य से भरपूर माना गया है. इसकी वजह इन पर बजरंगबली का महरबान होना है. इन्हें यही शक्ति सकारात्मक और ऊर्जावान बनाने का काम करती है. इन पर नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं हो पाती.

TRENDING NOW

5.रहस्यमयी ऊर्जाओं से रहते हैं घिरे

रहस्यमयी ऊर्जाओं से रहते हैं घिरे
5

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इसका स्वामी केतु है, जो एक छाया ग्रह है. इस ग्रह के प्रभाव से इन जातकों में एकांत, रहस्य और अंतर्ज्ञान का मुखी माना जाता है. ये एक दिव्य रहस्यमयी ऊर्जा से घिरे होते हैं. जो इन पर नकारात्मक शक्तियों को हावी नहीं होती है. वहीं इनका भौतिक दुनिया की जगह आध्यात्मिक जगत की तरफ झुकाव ज्यादा होता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक
क्या आपको भी हर समय आता है गुस्सा औन गायब रहती हैं नींद, जानिए इसकी वजह और क्यों है ये खतरनाक
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी 
2026 में एक बड़े राजनीतिक नेता का अंत होगा, नोस्ट्राडेमस ने की बाबा वेंगा से भी अधिक खतरनाक भविष्यवाणी
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष और शक्तियां कृपा, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष और शक्तियां कृपा, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर
18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!
18 साल के होते ही ये 5 इम्पोर्टेन्ट काम कराना जरूरी, वरना मुसीबतों का करना पड़ेगा सामना!
Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी? 
Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 23 December 2025: आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
Numerology: सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल
सफलता पर ग्रहण लगाते हैं इस सीक्वेंस के मोबाइल नंबर, खूब मेहनत करने पर भी नहीं मिलता इसका पूरा फल
मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान
मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
Baba Khatu Shyam:2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर
2026 आने के साथ खाटू श्याम जी में बढ़ी भक्तों की भीड़, अब VIP दर्शन बंद, नये साल को 24 घंटे खुलेगा मंदिर
MORE
Advertisement