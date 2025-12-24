Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष और शक्तियां कृपा, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर

BJP सांसद नवनीत राणा का विवादित बयान, हिंदुओं को 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए, ये भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं | ISRO ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रचा, BlueBird-6 का वजन करीब 6100 किलो है, रॉकेट LVM3 के जरिये हुई सैटेलाइट की लॉन्चिंग | ISRO ने सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 लॉन्च की, हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई लॉन्चिंग
धर्म
नितिन शर्मा | Dec 24, 2025, 06:47 AM IST
1.विशेष होते हैं इन मूलांक के लोग
किसी भी व्यक्ति पर शक्तियां कोई जादू या टोना नहीं होता. उस पर भगवान या पूर्वज की विशेष कृपा प्राप्त होना है. इसे एक तरह से अलौकिक शक्तियों का संरक्षण या सकारात्मकता कह सकते हैं. यही वजह है कि इन लोगों पर आसानी से किसी भी जादू टोने या बुरी नजर का असर नहीं होता.
2.हर समय रहते हैं पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है. उनका मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के लोगों पर आध्यात्मिक संरक्षण और दैवीय शक्तियों का प्रभाव माना गया है. इसका अनुभव वे अपने चलने के तरीके और बोलने पर दूसरों की प्रतिक्रिया से कर सकते हैं. इनमें एक अलग पॉजिटिव एनर्जी होती है तो जो इन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाये रखती है. इनकी यही शक्ति और स्वभाव इन्हें कठिन परिस्थितियों में भी बच निकालती है.
3.मुश्किल घड़ी में भी नहीं घबराते
किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. इसे जल तत्व की राशि माना गया है. इन लोगों को मन बहुत ही मजबूत होता है. मान्यता है कि मूलांक 2 के जातकों पर भगवान शिव की ऊर्जा और संरक्षण रहता है. इसी वजह से मुश्किल से मुश्किल घड़ी में घबराते नहीं हैं. इसका डटकर सामना करते हैं.
4.हावी नहीं हो पाती नकारात्मकता
किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इस मूलांक का स्वामी शक्तिशाली ग्रह मंगल है. इस मूलांक के लोगों को शक्ति, साहस और सामर्थ्य से भरपूर माना गया है. इसकी वजह इन पर बजरंगबली का महरबान होना है. इन्हें यही शक्ति सकारात्मक और ऊर्जावान बनाने का काम करती है. इन पर नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं हो पाती.
5.रहस्यमयी ऊर्जाओं से रहते हैं घिरे
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इसका स्वामी केतु है, जो एक छाया ग्रह है. इस ग्रह के प्रभाव से इन जातकों में एकांत, रहस्य और अंतर्ज्ञान का मुखी माना जाता है. ये एक दिव्य रहस्यमयी ऊर्जा से घिरे होते हैं. जो इन पर नकारात्मक शक्तियों को हावी नहीं होती है. वहीं इनका भौतिक दुनिया की जगह आध्यात्मिक जगत की तरफ झुकाव ज्यादा होता है.
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
