Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों पर होती हैं विशेष और शक्तियां कृपा, बुरी नजर से लेकर नकारात्मकता रहती है कोसों दूर

5 . रहस्यमयी ऊर्जाओं से रहते हैं घिरे

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इसका स्वामी केतु है, जो एक छाया ग्रह है. इस ग्रह के प्रभाव से इन जातकों में एकांत, रहस्य और अंतर्ज्ञान का मुखी माना जाता है. ये एक दिव्य रहस्यमयी ऊर्जा से घिरे होते हैं. जो इन पर नकारात्मक शक्तियों को हावी नहीं होती है. वहीं इनका भौतिक दुनिया की जगह आध्यात्मिक जगत की तरफ झुकाव ज्यादा होता है.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.