Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग एक दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार

6 . एक दूसरे को नहीं करते पसंद

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मूलांक 1 और 8 में जन्मे लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते. इनकी पसंद से लेकर व्यवहार तक अलग होता है. यही वजह है कि इनमें कभी दोस्ती नहीं होती. वहीं टकराव की स्थिति बनी रहती है.

(Credit Image AI)

डिसक्लेमर- धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े विषय सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित होते हैं. यह लेख केवल सामान्य जानकारी और परंपराओं को समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

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