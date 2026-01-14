FacebookTwitterYoutubeInstagram
'तुरंत छोड़ें Iran...', MEA ने भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, इन हेल्पलाइन नंबर पर लें मदद

Delhi Police Constable Answer Key 2025: SSC ने जारी की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

'शार्क टैंक इंडिया' को चुनौती देने आ रहा है सुनील शेट्टी का 'भारत के सुपर फाउंडर्स', जानें कब और कहां देख सकेंगे यह रियलिटी शो

दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी

Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन

धर्म

Numerology: दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख देखकर ही उसके स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व तक का पता लगाया जा सकता है. इनमें हर मूलांक अलग होता है. यह सभी को अलग और विशेष बनाता है. इनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो दिल टूटने या एक्स से रिश्ता टूटने के बाद भी हमेशा लॉयल रहते हैं. आइए जानते हैं...

नितिन शर्मा | Jan 14, 2026, 03:44 PM IST

1.रिश्ते के प्रति होते हैं लॉयल

रिश्ते के प्रति होते हैं लॉयल
1

किसी भी रिश्ते में वफादारी बहुत अहम होती है. इसके होने पर ही रिश्ता लंबा चलता है, लेकिन यह दोनों पार्टनर पर निर्भर करता है, जब भी लॉयल की बात आती है तो इन तारीखों में जन्मे लोगों का नाम सबसे पहले आता है. इसके वजह अंक ज्योषित में इन्हें सबसे ज्यादा लॉयल माना गया है. अंक ज्योतिष अनशीका बताती हैं कि ये लोग दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं.

2.कभी नहीं छोड़ते वफादारी

कभी नहीं छोड़ते वफादारी
2

किसी भी महीने की 5, 10, 15, 25 और 30 तारीख में जन्मे लोग अपने रिश्ते को लेकर बहुत वफादार होते हैं, ये जिसको भी एक बार दिल दे बैठते हैं. उसे कभी धोखा नहीं देते. इतना ही नहीं पार्टनर द्वारा कई धोखाधड़ी करने के बाद भी ये उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, बल्कि माफ करने तक की हिम्मत रखते हैं.

3.किसी का नहीं करते पीछा

किसी का नहीं करते पीछा
3

किसी भी महीने की 3, 8, 13, 23, 28 और 31 तारीख में जन्मे लोग मन के साफ होते हैं. ये लोग जिसको भी दिल देते हैं. उसका पूरा साथ निभाते हैं, लेकिन पार्टनर के छोड़ने पर ये उससे गुस्सा करने की जगह आसानी से मान भी जाते हैं. कभी किसी के पिछे नहीं पड़ते.

4.हमेशा नजरों में बना रहता है प्यार और सम्मान

हमेशा नजरों में बना रहता है प्यार और सम्मान
4

किसी भी महीने की 1, 6, 11, 16, 21 और 26 तारीख में जन्मे लोग काफी लॉयल माने जाते हैं. ये लोग प्यार धोखा मिलने के बाद मुश्किल से उभर पाते हैं. हालांकि इतने के बाद भी इनकी नजरों में अपने एक्स के प्रति खूब प्यार और सम्मान होता है.

5.दूरी बनाकर दिल को संभालते हैं

दूरी बनाकर दिल को संभालते हैं
5

किसी भी महीने की 2, 7, 12, 17, 22 और 27 तारीख में जन्मे लोग प्यार में धोखा मिलने के बाद अपने दिल को संभालते हैं. ये एक्स से नफरत या उसे नुकसान पहुंचाने के बारें में कभी नहीं सोचते. बस उनसे दूरी बना लेते हैं. 

6.धोखा के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते

धोखा के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते
6

किसी भी महीने की 4, 9, 14, 19, 24 और 29 तारीख में जन्मे लोग लॉयल होते हैं, लेकिन इनमें एक खूबी होती है ये प्यार में धोखा मिलने के बाद एक्स पार्टनर की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखते. उनसे दूर चले जाते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
UPSC के इम्तिहान से इश्क तक का सफर, जानें महाकुंभ में शुरू हुई इस IAS कपल की प्रेम कहानी
Last Minute Mehndi Designs: पहले नहीं मिला टाइम, तो मकर संक्रांति पर सिर्फ 10 मिनट में लगा सकती हैं ये लास्ट मिनट मेहंदी डिजाइन
Shraddha Kapoor Wedding Updates: उदयपुर में जल्द शादी करने वाली हैं श्रद्धा कपूर, राहुल मोदी बनेंगे दूल्हा? डिटेल में जानें
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा
मकर संक्रांति ही क्यों बन गई 'महासंक्रांति'? हर महीने सूर्य बदलता है राशि तब क्यों नहीं होती संक्रांति
सफेद या काला कौन तिल होता है शुभ, पूजा में कब-किस रंग के तिल को माना गया है शक्तिशाली
मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
