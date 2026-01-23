Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग

6 . रतन टाटा का भी था यही मूलांक

6

बिजनेस टायकून रहे रतन टाटा का भी जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था. उनका मूलांक भी 1 था और स्वामी ग्रह सूर्य देव थे. अंक ज्योतिष की मानें तो मूलांक 1 के लोग किंग होते हैं, ये लोग गरीब होने के बाद भी मरने तक एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करके जाते हैं. इसकी वजह इनका बिजनेस माइंड होना है. व्यापार में ही इन्हें खूब लाभ और सफलता मिलती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

