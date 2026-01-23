Numerology: Border 2 स्टार अहान शेट्टी पर इस साल क्यों बरसेगी कामयाबी? 2026 में 'किंग' की भूमिका में रहेंगे इस मूलांक के लोग

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 23, 2026, 01:51 PM IST
1.मूलांक 1
अंक ज्योतिष की मानें तो व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भविष्य तक का पता जन्म तारीख से लगाया जा सकता है. किसी भी महीने में जन्मे लोगों के मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनके स्वामी ग्रह भी अलग अलग होते हैं. इनकी शुरुआत मूलांक 1 से होती है. बॉर्डर फिल्म में अभिनय करने वाले सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी का भी मूलांक 1 है.
2.फिल्म में खूब हो रही तारीफ
बॉर्डर 2 अहान शेट्टी के करियर की दूसरी फिल्म है. इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ की जा रही है. इसकी वजह उनकी मेहनत के साथ ही यह साल उनकी बढ़ोतरी और कामयाबी का होना है. अहान शेट्टी का जन्म दिन 28 दिसंबर 1995 को हुआ था. ऐसे में उनका मूलांक 1 है.
3.इस साल मिलेगी कामयाबी
अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 ग्रहों के राजा सूर्य का है. वहीं मूलांक 1 के स्वामी भी सूर्य है. वहीं आपको बता दें कि सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी का मूलांक भी 1 है. ऐसे में अंक ज्योतिष की मानें तो इस साल सूर्यदेव की मूलांक 1 वालों पर पूरी कृपा रहेगी. सूर्यदेव की कृपा से इनका भाग्य चमकेगा.
4.इस साल मिलेगी खूब मिलेगी कामयाबी और मान सम्मान
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के स्वामी सूर्य देव है. साल 2026 को भी जब एक डिजीट में लेकर आएंगे तो यह भी 1 होगा. यही वजह है कि 2026 को सूर्य का साल माना गया है. इस साल में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलेगा. इस मूलांक के लोगों को जीवन में खूब कामयाबी और संपत्ति मिलेगी.
5.बिजनेस में भी टॉप होते हैं इस मूलांक के लोग
मूलांक 1 के लोग बिजनेस में बड़ा नाम कमाते हैं. सूर्य की कृपा होने की वजह से ये आत्मविश्वास से भरपूर होने के साथ ही मेहनत या समस्याओं से डरते नहीं हैं. इनका अच्छे से सामना करने के साथ खूब मान सम्मान प्राप्त करते हैं.
6.रतन टाटा का भी था यही मूलांक
बिजनेस टायकून रहे रतन टाटा का भी जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था. उनका मूलांक भी 1 था और स्वामी ग्रह सूर्य देव थे. अंक ज्योतिष की मानें तो मूलांक 1 के लोग किंग होते हैं, ये लोग गरीब होने के बाद भी मरने तक एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करके जाते हैं. इसकी वजह इनका बिजनेस माइंड होना है. व्यापार में ही इन्हें खूब लाभ और सफलता मिलती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से