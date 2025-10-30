Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग हर जगह करते हैं अपनी वाहवाही, तारीफ सुनने के लिए रहते हैं उत्सुक

6 . सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए

6

अंक ज्योतिष के अनुसार, यदि मूलांक 1 वाले लोग सफल होना चाहते हैं तो उन्हें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए.

इसके अलावा सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें.

मूलांक 1 वालों के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना अच्छा रहता है.

मूलांक 1 वाले लोगों को घर में मनी प्लांट रखना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए.

इससे आपको निश्चित रूप से सफलता और धन मिलेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

