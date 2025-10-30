FacebookTwitterYoutubeInstagram
ये 7 देश Artificial Raining के लिए कर रहे Cloud Seeding का इस्तेमाल, जानें किस नंबर पर है भारत

Home

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग हर जगह करते हैं अपनी वाहवाही, तारीफ सुनने के लिए रहते हैं उत्सुक

हम अपने आस-पास अलग-अलग व्यक्तित्व वाले लोगों को देखते हैं, कुछ लोग प्यार करने वाले होते हैं, तो कुछ लोग गुस्सैल. कुछ लोगों को अपनी तारीफ़ सुनना बहुत पसंद होता है. अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक से व्यक्ति का स्वभाव से लेकर उसके भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है.

नितिन शर्मा | Oct 30, 2025, 10:16 AM IST

1.ऐसे लोग ध्यान खींचने वाले होते हैं

ऐसे लोग ध्यान खींचने वाले होते हैं
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, ज़्यादातर लोगों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से लोग उनकी सच्चे दिल से प्रशंसा करते हैं. हालाँकि, कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की झूठी तारीफ़ करते हैं ताकि वे भी उनसे तारीफ़ सुन सकें. आसान शब्दों में कहें तो ऐसे लोग ध्यान खींचने वाले होते हैं. ये लोग अपनी तारीफ़ और प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं. कई बार लोग उनकी इस आदत से चिढ़ जाते हैं. 

2.दूसरों की भावनाओं को पहुंचाते हैं ठेस

दूसरों की भावनाओं को पहुंचाते हैं ठेस
2

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी व्यक्ति की जन्मतिथि उसकी खूबियों और कमज़ोरियों का पता लगाती है. कुछ जन्मतिथि वाले लोग अपनी खूबियों की वजह से ध्यान आकर्षित करते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों से झूठी तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि वे लाइमलाइट में आकर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुँचा देते हैं.

3.परफेक्ट दिखने की पूरी कोशिश

परफेक्ट दिखने की पूरी कोशिश
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 वाले लोग ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं. ये हर जगह अपनी तारीफ़ करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं. ये जहाँ भी जाते हैं, अपनी ही तारीफ़ करने लगते हैं. मूलांक 1 वाले लोग जीवन में हर चीज़ बहुत जल्दी चाहते हैं. इन लोगों में धैर्य की कमी होती है, इसलिए ये गलत फैसले भी ले लेते हैं.

4.इन लोगों को किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए

इन लोगों को किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोग राजनीति या कला के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं. इसके अलावा, ये लोग अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं. अगर ये अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात मेहनत करें, तो इन्हें कम समय में ही सफलता मिल सकती है.
 

5.भाग्यशाली रंग क्या है

भाग्यशाली रंग क्या है
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 वाले लोगों का स्वामी सूर्य देव को माना जाता है. इसलिए इन लोगों को सूर्य ग्रह से संबंधित रंग पहनने चाहिए. पीला, लाल और नारंगी रंग इनके लिए भाग्यशाली होते हैं.

6.सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए

सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए
6

अंक ज्योतिष के अनुसार, यदि मूलांक 1 वाले लोग सफल होना चाहते हैं तो उन्हें सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए. 
इसके अलावा सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें.
मूलांक 1 वालों के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना अच्छा रहता है.
मूलांक 1 वाले लोगों को घर में मनी प्लांट रखना चाहिए और उसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए. 
इससे आपको निश्चित रूप से सफलता और धन मिलेगा.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

