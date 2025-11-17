Numerology: सब पर राज करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आत्मविश्वास के बल पर कमाते हैं बड़ा नाम

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 17, 2025, 12:28 PM IST
1.मूलांक का महत्व
अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जान्म तारीख से उसका मूलांक और स्वामी ग्रह देखा जाता है. इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसकी सोच, भाग्य से लेकर दिशा तक पर पड़ता है. अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है मूलांक 1 है. आइए जानते हैं मूलांक 1 का भाग्य...
2.मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह ग्रहों का राजा सूर्य है. यही वजह है कि इस ग्रह के प्रभाव मूलांक 1 के लोगों में आत्मविश्वास से लेकर साहस, नेतृत्व करने की क्षमता और सफलता प्राप्ति करने की भारी इच्छा होती है.
3.राजयोग लेकर पैदा होते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है. यही वजह है सूर्य के प्रभाव से इस मूलांक के लोग बेहद प्रभावशाली औश्र आत्मविश्वास से भरे होते हैं. ये राजयोग लेकर पैदा होते हैं. यही वजह है कि यह लोग जीवन में राज करते हैं.
4.लीडरशिप क्वॉलिटी
मूलांक 1 के लोगों में राजा जैसे गुण और स्वभाव होता है. यही वजह है कि इनकी लीडरशिप क्वॉलिटी अच्छी होती है. ये लोग एक अच्छे नेता बनकर राज करते हैं. वहीं ये लोग व्यापार में भी काफी आगे जाते हैं.
5.ये हैं अहम खूबी
मूलांक 1 वाले अपने दम पर आगे बढ़ते हैं. खुद पर सबसे ज्यादा विश्वास करने के साथ ही दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. यही वजह है कि ये लोग आगे बढ़कर चलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं.
6.हर काम में तलाशते हैं परफेक्शन
मूलांक 1 के लोग जिस भी काम करते हैं. उसमें परफेक्शन तलाशते हैं. साथ ही खुद भी परफेक्शन के स्तर पर जाकर ही काम शुरू करते हैं या फिर विशेष रूप से काम करते हैं. इन्हें उच्च गुणवत्ता पसंद होती है.
7.मुश्किल समय में रहते हैं शांत
मूलांक 1 के लोगों में एक बड़ी विशेषत है कि यह अपने मुश्किल समय में भी विचलित नहीं होते हैं. इस समय को बड़े ही शांति से निकालते हैं. वहीं इनके जीवन के शुरुआत में संघर्ष भले रहे, लेकिन समय के साथ सफलता इनकी मेहनत का फल बनती है.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
