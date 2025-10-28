Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग बनते हैं बड़े लीडर, दुनिया बदलने का रखते हैं दम
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 28, 2025, 02:03 PM IST
1.मूलांक
अंक ज्योतिष में मूलांक का महत्व है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. किसी भी महीने में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 के बीच का ही होता है. इनके ग्रह स्वामी भी अलग होते हैं, जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार से लेकर उनके भविष्य तक पर पड़ता है.
2.इन लोगों का होता है मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 का स्वामी ग्रह ग्रहों का राजा सूर्य है. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग बहुत ही स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर होते हैं. एक बड़े लीडर बनते हैं. इनका स्वभाव थोड़ा नरम गरम टाइप का होता है.
3.रिश्तों के प्रति होते हैं बहुत ही ईमानदार
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोग रिश्तों के प्रति बहुत ही ईमानदार होते हैं. ये लोग बहुत कदर करते है, जीवन में आने वाली कठिनाईयों के सामने जल्दी हार नहीं मानते हैं.
4.कूट कूटकर भरी होती है लीडरशिप क्वॉलिटी
मूलांक 1 के लोग स्वभाव में बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं. इन लोगों में लीडरशिप क्वॉलिटी कूटकूटकर भरी होती है.
5.लोगों के बीच रहना करते हैं पसंद
मूलांक 1 के लोग लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं. ये लोग परिवार से लेकर रिश्तेदार या अपने जानकारों की मदद के लिए तैयार रहते हैं.
6.आर्थिक स्थिति होती है अच्छी
मूलांक 1 के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है. इन लोगों के पास धन की कमी नहीं होती.इसके बाद भी पैसे को ज्यादा खर्च करना पसंद नहीं करते हैं, जिस भी काम को हाथ में लेते हैं. उसे करके ही दम लेते हैं.
