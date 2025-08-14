Twitter
Advertisement
Headlines

Janmashtami 2025 Vrat Niyam: इस दिन रखा जाएगा जन्माष्टमी का व्रत, जानें इस दिन क्या और क्या न करें

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, Sc ने वकीलों की बहस के बाद सुरक्षित रखा फैसला

कौन हैं Sachin Tendulkar की होने वाली बहू Saaniya Chandhok? परिवार की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान

Numerology : इस मूलांक के लोगों में होती है कमाल की खूबियां, इन तारीखों में जन्मे लोगों संग होती हैं तगड़ी बॉन्डिंग

Minimum Balance Rule: ICICI Bank ने वापस लिया 50 हजार के मिनिमम बैलेंस वाला नियम, अब अकाउंट में कितने रुपये रखने होंगे

HPBOSE TET Result 2025: हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जून का रिजल्ट hpbose.org पर जारी, ऐसे करें चेक

फ्लाइट में चढ़ने के दौरान एयर होस्टेस आपके जूतों पर नजर क्यों रखती है? क्या है ये सुरक्षा प्रोटोकॉल 

War 2 Review: ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' का फर्स्ट रिव्यू रिलीज, जानें- कैसी है एक्शन थ्रिलर फिल्म? 

कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम

पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Janmashtami 2025 Vrat Niyam: इस दिन रखा जाएगा जन्माष्टमी का व्रत, जानें इस दिन क्या और क्या न करें

इस दिन रखा जाएगा जन्माष्टमी का व्रत, जानें इस दिन क्या और क्या न करें

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, Sc ने वकीलों की बहस के बाद सुरक्षित रखा फैसला

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, Sc ने वकीलों की बहस के बाद सुरक्षित रखा फैसला

Minimum Balance Rule: ICICI Bank ने वापस लिया 50 हजार के मिनिमम बैलेंस वाला नियम, अब अकाउंट में कितने रुपये रखने होंगे

ICICI Bank ने वापस लिया 50 हजार के मिनिमम बैलेंस वाला नियम, अब अकाउंट में कितने रुपये रखने होंगे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Sachin Tendulkar की होने वाली बहू Saaniya Chandhok? परिवार की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान

कौन हैं Sachin Tendulkar की होने वाली बहू Saaniya Chandhok? परिवार की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान

Numerology : इस मूलांक के लोगों में होती है कमाल की खूबियां, इन तारीखों में जन्मे लोगों संग होती हैं तगड़ी बॉन्डिंग

इस मूलांक के लोगों में होती है कमाल की खूबियां, इन तारीखों में जन्मे लोगों संग होती हैं तगड़ी बॉन्डिंग

फ्लाइट में चढ़ने के दौरान एयर होस्टेस आपके जूतों पर नजर क्यों रखती है? क्या है ये सुरक्षा प्रोटोकॉल 

फ्लाइट में चढ़ने हुए एयर होस्टेस आपके जूतों पर नजर क्यों रखती है? क्या है ये सुरक्षा प्रोटोकॉल

HomePhotos

धर्म

Numerology : इस मूलांक के लोगों में होती है कमाल की खूबियां, इन तारीखों में जन्मे लोगों संग होती हैं तगड़ी बॉन्डिंग

जिस तरह व्यक्ति के नाम से उसकी कुंडली और राशि देखकर भविष्य का पता लगाया जाता है. ठीक वैसे ही अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतारीख देखकर उसके स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भविष्य का पता लगाया जा सकता है. इसी में आज हम जानेंगे मूलांक 7 के लोगों की खूबियों से लेकर उनके दोस्त कौन होते हैं.

नितिन शर्मा | Aug 14, 2025, 12:34 PM IST

1.मूलांक 7 

मूलांक 7 
1

अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भविष्य का पता मूलांक की मदद से लगाया जाता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनके ग्रह स्वामी भी 9 होते हैं. आइए जानते हैं मूलांक कैसे निकाला जाता है और मूलांक 7 किन तारीखों में जन्मे लोगों का होता है.

Advertisement

2.इन तारीखों में जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7

इन तारीखों में जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7
2

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. वहीं इनके स्वामी ग्रह केतु होते हैं. यही वजह है कि इन राशियों के जातकों में कई सारी खूबियां होती हैं. आइए जानते हैं.

3.अध्यात्मिक होते हैं 

अध्यात्मिक होते हैं 
3

मूलांक 7 का संबंध केतु है. इसका प्रभाव 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों पर पड़ता है. ऐसे में ये लोग आध्यात्मिक विषयों में गहन चिंतन करते हैं. इन लोगों के अंदर दूसरों को पहचानने की अच्छी खासियत होती है. ये लोग दूसरों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं.

4.परिवार से नहीं होते ​कनेक्ट

परिवार से नहीं होते ​कनेक्ट
4

मूलांक 7 के लोग अन्य दोस्ती यारी मुकाबले अपने परिवार और रिश्तेदारों से ज्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं. इनका स्वभाव थोड़ा अलग होता है. ये जल्दी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं.

TRENDING NOW

5.इन लोगों के साथ होती है इनकी अच्छी बॉन्डिंग

इन लोगों के साथ होती है इनकी अच्छी बॉन्डिंग
5

मूलांक 7 वालों में कई सारी कमियां और खूबियां होती हौ, लेकिन इनके सबसे अच्छे दोस्त किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों से होती है. हालांकि इनकी मूलांक 9 वालों से बहुत अच्छी बातचीत नहीं होती है. इनमें शत्रुता का भाव होता है.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Advertisement

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Diwali 1 November 2024: आज इन राज्यों में मनाई जाएगी दिवाली, जानें तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व 
आज इन राज्यों में मनाई जाएगी दिवाली, जानें तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, पूर्व PM शेख हसीना की समर्थक पार्टी के मुख्यालय में लगाई आग
बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, पूर्व PM शेख हसीना की समर्थक पार्टी के मुख्यालय में लगाई आग
थर्ड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट! Russia की मदद के लिए Ukraine की सीमा पर पहुंचे नॉर्थ कोरिया के 8,000 सैनिक
थर्ड वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट! Russia की मदद के लिए Ukraine की सीमा पर पहुंचे नॉर्थ कोरिया के 8,000 सैनिक
इन 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स से तैयार करें जादुई चाय, सेहत को मिलेंगे अनेकों फायदे, जानें रेसिपी
इन 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स से तैयार करें जादुई चाय, सेहत को मिलेंगे अनेकों फायदे, जानें रेसिपी
गुजरात के पाटन में भीषण दुर्घटना, ऑल्टो और टेम्पो की टक्कर से 2 बच्चों सहित 4 की मौत
गुजरात के पाटन में भीषण दुर्घटना, ऑल्टो और टेम्पो की टक्कर से 2 बच्चों सहित 4 की मौत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Sachin Tendulkar की होने वाली बहू Saaniya Chandhok? परिवार की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान
कौन हैं Sachin Tendulkar की होने वाली बहू Saaniya Chandhok? परिवार की नेटवर्थ जानकर हो जाएंगे हैरान
Numerology : इस मूलांक के लोगों में होती है कमाल की खूबियां, इन तारीखों में जन्मे लोगों संग होती हैं तगड़ी बॉन्डिंग
इस मूलांक के लोगों में होती है कमाल की खूबियां, इन तारीखों में जन्मे लोगों संग होती हैं तगड़ी बॉन्डिंग
फ्लाइट में चढ़ने के दौरान एयर होस्टेस आपके जूतों पर नजर क्यों रखती है? क्या है ये सुरक्षा प्रोटोकॉल 
फ्लाइट में चढ़ने हुए एयर होस्टेस आपके जूतों पर नजर क्यों रखती है? क्या है ये सुरक्षा प्रोटोकॉल
कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम
कितने पढ़े-लिखे हैं तमिलनाडु के गवर्नर RN Ravi जिनसे पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से किया इनकार? CBI-IB में किया है काम
पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय
पितृदोष लगने पर बर्बाद हो जाती हैं कई पीढ़ियां, नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए आजमा लें ये उपाय
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE