Numerology : इस मूलांक के लोगों में होती है कमाल की खूबियां, इन तारीखों में जन्मे लोगों संग होती हैं तगड़ी बॉन्डिंग

धर्म
नितिन शर्मा | Aug 14, 2025, 12:34 PM IST
1.मूलांक 7
अंक ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के स्वभाव से लेकर भविष्य का पता मूलांक की मदद से लगाया जाता है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इनके ग्रह स्वामी भी 9 होते हैं. आइए जानते हैं मूलांक कैसे निकाला जाता है और मूलांक 7 किन तारीखों में जन्मे लोगों का होता है.
2.इन तारीखों में जन्मे लोगों का मूलांक होता है 7
किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. वहीं इनके स्वामी ग्रह केतु होते हैं. यही वजह है कि इन राशियों के जातकों में कई सारी खूबियां होती हैं. आइए जानते हैं.
3.अध्यात्मिक होते हैं
मूलांक 7 का संबंध केतु है. इसका प्रभाव 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों पर पड़ता है. ऐसे में ये लोग आध्यात्मिक विषयों में गहन चिंतन करते हैं. इन लोगों के अंदर दूसरों को पहचानने की अच्छी खासियत होती है. ये लोग दूसरों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं.
4.परिवार से नहीं होते कनेक्ट
मूलांक 7 के लोग अन्य दोस्ती यारी मुकाबले अपने परिवार और रिश्तेदारों से ज्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं. इनका स्वभाव थोड़ा अलग होता है. ये जल्दी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं.
5.इन लोगों के साथ होती है इनकी अच्छी बॉन्डिंग
मूलांक 7 वालों में कई सारी कमियां और खूबियां होती हौ, लेकिन इनके सबसे अच्छे दोस्त किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों से होती है. हालांकि इनकी मूलांक 9 वालों से बहुत अच्छी बातचीत नहीं होती है. इनमें शत्रुता का भाव होता है.