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Numerology: आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्म तारीख यानी बर्थडेट देखकर उसके स्वभाव से लेकर भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है, जब भी भविष्य की बात आती है तो लोग यह जरूर जानना चाहता है कि उसके पास दौलत और शोहरत कब आएगी, वह कब सफल और धनवान बनेगा तो अब इसका पता आप भी लगा सकते हैं.

Nitin Sharma | Apr 30, 2026, 02:35 PM IST

1.कौन सा साल होगा आपके लिए अच्छा

कौन सा साल होगा आपके लिए अच्छा
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अंक ज्योतिष अरविंद सूद बताते हैं कि जन्म तिथि से न सिर्फ आप अपना लकी साल पता कर सकते हैं. यह भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा साल आपको कुछ देने वाला है या फिर आपको किस साल में सतर्क रहने की जरूरत है. आइए जानते हैं कैसे लगा सकते हैं इसका पता...

(Credit Image AI)

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2.कौन से ईयर में आप करोड़पति या सफल होंगे, खुद निकाल सकते हैं

कौन से ईयर में आप करोड़पति या सफल होंगे, खुद निकाल सकते हैं
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अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा साल आपके लिए पीक टाइम यानी अच्छा और सफलता दायक होगा, जो आपको धन दौलत देने के साथ ही सफलता प्रदान करेगा, जिसमें आपको बड़ी तरक्की मिल सकती है तो इसका पता खुद लगा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपना मूलांक देखें तो अगर आपकी जन्म तारीख 19-1-1998 है तो आपका मूलांक 1 होगा. अब जन्म तारीख और महीने के पीछे 19-1 के साथ उस ईयर को यानी अब चल रहा है 2026 तो 19-1-2026 को रख लें. अब इन्हें जोड़ लें. 1+9+1+2+0+2+6= 21 आता है. अब 21 को जोड़ दें 2+1=3 तो यह आपका पर्सनल पीक ईयर है, जिसमें आपकी तरक्की पक्का है. आइए जानते हैं आपके पीक नंबर कौन से हो सकते हैं.

(Credit Image AI)

3.मूलांक 1 वालों का पीक ईयर 

मूलांक 1 वालों का पीक ईयर 
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मूलांक किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. जन्म तिथि के साथ साल जोड़ने पर 1, 3, 5, 6 और 4 आता है तो समझ लें कि यह आपके पीक ईयर है. वहीं बैड ईयर 8 है, जो आपके लिए बेहद खराब हो सकता है. अगर आपका बैड ईयर आता है तो इसमें गलती से भी कोई नया काम शुरू न करें.

(Credit Image AI)

4.मूलांक 2 वालों का पीक ईयर

मूलांक 2 वालों का पीक ईयर
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मूलांक 2 के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, अगर आपको जन्म तिथि के साथ साल को जोड़ने पर 1, 5, 6 आता है तो समझ लें कि यह साल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है. यह साल नया काम शुरू करने से लेकर भारी ग्रोथ दे सकता है. वहीं टोटल 8 आना आपके लिए बैड ईयर होगा. यह जीवन में परेशानी, बीमारी और आर्थिक तंगी देने वाला है.

(Credit Image AI)

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5.मूलांक 3 और 4 वालों का पीक ईयर

मूलांक 3 और 4 वालों का पीक ईयर
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मूलांक वालों के लिए पर्सनल पीक ईयर 3, 1, 5 और 4 होगा. वहीं आपके लिए बैड ईयर 6 होगा, जो हेल्थ प्रोब्लम से लेकर धोखा औन नाश करा सकता है. वहीं मूलांक 4 वालों के लिए पीक पर्सनल ईयर 4, 5, 6, 8 और 1 वहीं इनके लिए बैड ईयर 9 है, इसमें गलती से भी कोई काम शुरू न करें. ऐसा साल आपको घाटा देकर जा सकता है. 

(Credit Image AI)

6.मूलांक 5 और 6 

मूलांक 5 और 6 
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मूलांक 5 वालों के लिए पीक पर्सनल ईयर 5, 6, 1 और 3 आने पर होगा. वहीं मूलांक 6 वालों के लिए पीक पर्सनल ईयर 6, 5, 1 और 4 होगा. इसमें आप पर पैसों की बारिश होगी, जो भी काम करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. वहीं नंबर 3 आपके​ लिए बैड ईयर होगा, जो सिर्फ घाटा ही घाटा देगा.

(Credit Image AI)

7.मूलांक 7, 8 और 9

मूलांक 7, 8 और 9
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मूलांक 7 वालों के लिए पीक पर्सनल ईयर 4, 5, 6, 1 और 8 होंगे. इसमें धन की वर्षा होगी. वहीं मूलांक 8 वालों का पीक पर्सनल ईयर 8, 4, 5 और 6 होगा. वहीं बैड ईयर 1, 2 और 9 होगा. इन साल में ​विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है. यह आपके लिए घातक हो सकते है. वहीं मूलांक 9 वालों का पीक पर्सनल ईयर 1 5 और 6 होगा. इनका बैड ईयर 3 होगा. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

 

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