Numerology: आपकी बर्थ डेट बताएगी करोड़पति बनने का सही समय और साल, इस एक ट्रिक से खुद लगा सकते हैं पता

2 . कौन से ईयर में आप करोड़पति या सफल होंगे, खुद निकाल सकते हैं

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अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा साल आपके लिए पीक टाइम यानी अच्छा और सफलता दायक होगा, जो आपको धन दौलत देने के साथ ही सफलता प्रदान करेगा, जिसमें आपको बड़ी तरक्की मिल सकती है तो इसका पता खुद लगा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले अपना मूलांक देखें तो अगर आपकी जन्म तारीख 19-1-1998 है तो आपका मूलांक 1 होगा. अब जन्म तारीख और महीने के पीछे 19-1 के साथ उस ईयर को यानी अब चल रहा है 2026 तो 19-1-2026 को रख लें. अब इन्हें जोड़ लें. 1+9+1+2+0+2+6= 21 आता है. अब 21 को जोड़ दें 2+1=3 तो यह आपका पर्सनल पीक ईयर है, जिसमें आपकी तरक्की पक्का है. आइए जानते हैं आपके पीक नंबर कौन से हो सकते हैं.

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