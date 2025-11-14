Numerology Nitish Kumar: नीतीश कुमार की जन्मतारीख में छिपा है उनकी खूबियों का राज, जोड़तोड़ में माहिर होते हैं इस मूलांक के लोग

धर्म
नितिन शर्मा | Nov 14, 2025, 11:02 AM IST
1.नीतीश कुमार
नीतीश कुमार पिछले काफी समय से बिहार की राजनीति में सर्किय हैं. उन्हें इसका लाभ मिला है. राजनीति की समझ, संघर्ष और किस्मत से नीतीश कुमार ने मंत्री से लेकर बिहार के सीएम तक का सफर तय किया है.
2.मूलांक 1
अंक ज्योतिष की मानें तो नीतीश के बड़े लीडर बनने के पिछे उनकी मेहनत के साथ ही जन्म तारीख के अनुसार उनका मूलांक 1 होना है. नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था. अंक ज्योतिष के अनुसार नीतीश कुमार का मूलांक 1 है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है. यही वजह है कि सूर्य 1 तारीख में जन्मे लोगों को आत्मविश्वास देता है.
3.इन लोगों का होता है मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य होता है. यही वजह है कि इन पर सूर्य मेहरबान रहने के साथ इनमें कई अच्छे गुण होते हैं, जो इनकी पावर बनकर काम करते हैं.
4.इनमें होती है लीडरशिप क्वॉलिटी
मूलांक 1 वालों में लीडरशिप क्वॉलिटी होती है. ये लोग दिमाग के तेज होने के साथ ही चीजों को तोड़मोड़ कर अपने पक्ष में करने में माहिर होते हैं. सूर्य के बलवान होने की वजह से ये चमकते रहते हैं. इनके सभी काम आसानी बन जाते हैं. इस मूलांक के लोग राजनीति के लिए ही बने होते हैं.
5.कम्यूनिकेशन स्किल होता है बेहद अच्छा
नीतीश कुमार की लीडरशिप क्वॉलिटी जितनी अच्छी है. उतनी ही ज्यादा कम्यूनिकेशन स्किल मजबूत है. यह गुण उनके मूलांक में पाया जाना है. इसके बल पर ये लोगों को आसानी से आकर्षित कर लेते हैं. साथ ही किसी से भी काम कराने की क्षमता रखते हैं.
6.बड़ा होता सामाजिक दायरा
मूलांक 1 के लोग सामाजिक सेवा लेकर चर्चाओं में रहना पसंद करते है. इतना ही नहीं इनका सामाजिक दायरा भी काफी अच्छा रहता है. समाज में उनके आसपास लोग हमेशा देखने को मिलते हैं.इनकी मदर के लिए काफी लोग तैयार रहते हैं.
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से