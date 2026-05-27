Numerology: अगले 90 दिन होंगे बेहद खास! इन तारीखों पर जन्मे लोगों के जीवन में आ सकता है बड़ा टर्निंग पॉइंट 

धर्म
Abhay Sharma | May 27, 2026, 07:46 PM IST
1.कैसे निकालें अपना मूलांक?
अंक ज्योतिष के अनुसार, अगर जन्म 1 से 9 तारीख के बीच हुआ है तो आपका मूलांक 1 से 9 तक के बीच में आएगा. अगर जन्म तारीख 2 अंक (डिजिट) में है, तो इन्हें जोड़ कर 1 अंक (सिंगल डिजिट) में लाना होगा. जैसे 14 जन्म तारीख, तो आपका मूलांक होगा (1+4=5) पांच. इसके अलावा अगर जन्म तारीख जोड़ने के बाद फिर 2 डिजिट में आता है. जैसे 29 तारीख का, तो 2+9=11 को फिर से जोड़ना होगा. यानी आपका मूलांक होगा (1+1=2) दो... (AI Image)
2.1, 3, 5, 6 और 9 मूलांक
इन मूलांक के लोगों के लिए आने वाला 3 महीना जिंदगी में तेज बदलाव लेकर आ सकता है. आपके जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, अब अचानक आगे बढ़ने लगेंगे. अब तक आप इंतजार में थे, लेकिन अब किस्मत आपका साथ देने वाली है. आपने खुद को अंदर से मजबूत किया है और पुरानी परेशानियों को छोड़ना शुरू किया है. इसलिए अंक ज्योतिष का कहना है कि अब नई ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है. (AI Image)
3.जीवन में मिल सकती है बड़ी सफलता
अंक ज्योतिष के अनुसार, इन मूलांक के लोगों को आने वाले समय में करियर में बड़ा मौका मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट या अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं. इसके अलावा रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या कोई खास गिफ्ट भी मिल सकता है. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके लिए नए रास्ते खोलेगी, जो भावनात्मक बोझ लंबे समय से था, उससे अब राहत मिल सकती है. आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश महसूस करेंगे. (AI Image)
4.2, 4, 7 और 8 मूलांक
अंक ज्योतिष के अनुसार, इन मूलांक के लोगों को अगले 3 महीने धीरे-धीरे लेकिन मजबूत प्रगति लेकर आएंगे. भले ही चीजें थोड़ी धीमी लगें, लेकिन ये समय आपके भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा है. ईश्वर आपको छिपी हुई परेशानियों से बचा रहे हैं और अगर आपने मेहनत, प्रार्थना और सकारात्मक सोच बनाए रखी है, तो अब उसका अच्छा परिणाम मिल सकता है. (AI Image)
5.धीरे-धीरे होगी बढ़ोतरी
इन मूलांक के लोगों की आय में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है, लंबे समय से किया गया काम सफलता देगा. सही समय पर सही लोगों का सहयोग मिलेगा. इसके अलावा आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी. कोई बड़ा फैसला आपके मन को शांति देगा और प्यार, करियर या जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं. (AI Image)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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