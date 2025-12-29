Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता

2 . मूलांक 1 के लोग

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इन तारीखों में जन्मे लोग आज़ाद आत्मनिर्भर बनने के लिए बने हैं, लेकिन, 2026 में, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी आज़ादी आपकी सबसे बड़ी कमी बन सकती है. इसकी वजह यह साल "1" का होना है. इसलिए "अकेले काम करने" की आपकी प्रवृत्ति और तेज़ हो जाएगी. हालांकि इसमें चुनौती है कि आपको लग सकता है कि आप दूसरों को काम न सौंपने की आदत के कारण खुद के लिए तय की गई सीमाओं को तोड़ नहीं पाएंगे. जैसे इस तारीख में जन्मे लोग सोचेंगे कि सबकुछ मैं ही करूं. यही विचार एक बड़ा जाल बन सकता है. इसकी वजह से आप साल के मध्य तक पूरी तरह से थक जाएंगे.