Photos

धर्म

धर्म

Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता

साल का अंतिम हफ्ता चल रहा है. आने वाला साल 2026 है. ज्योतिष के अनुसार, इस साल का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करेंगे. इसकी वजह अंक ज्योतिष में नंबर 1 का स्वामी ग्रह सूर्य देव को माना गया है. ऐसे में नई शुरुआत की प्रबल ऊर्जा, अग्रदूतों की शक्ति और मौलिक रूप से स्वयं को नए सिरे से गढ़ने की संभावना बनेंगी...

नितिन शर्मा | Dec 29, 2025, 03:32 PM IST

1.चेतावनी से भरा रहेगा साल

चेतावनी से भरा रहेगा साल
1

अंक ज्योतिष की मानें तो यह साल जितनी तरक्की प्रदान करेगा. उतना ही ज्यादा चुनौतियों से भरा भी होगा. यह हाई स्पीड, तीव्र जुनून और अप्रत्याशितता को दर्शाता है. हालांकि इसबीच किसी की सफलता में सबसे बड़ी बाधा बाहर का कोई दुश्मन नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित आंतरिक टकराव होगा जो व्यक्ति की जन्मतिथि से तय होता है. आइए जानते हैं क्या क्या होंगी चेतावनी...

2.मूलांक 1 के लोग

मूलांक 1 के लोग
2

किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इन तारीखों में जन्मे लोग आज़ाद आत्मनिर्भर बनने के लिए बने हैं, लेकिन, 2026 में, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी आज़ादी आपकी सबसे बड़ी कमी बन सकती है. इसकी वजह यह साल "1" का होना है. इसलिए "अकेले काम करने" की आपकी प्रवृत्ति और तेज़ हो जाएगी. हालांकि इसमें चुनौती है कि आपको लग सकता है कि आप दूसरों को काम न सौंपने की आदत के कारण खुद के लिए तय की गई सीमाओं को तोड़ नहीं पाएंगे. जैसे इस तारीख में जन्मे लोग सोचेंगे कि सबकुछ मैं ही करूं. यही विचार एक बड़ा जाल बन सकता है. इसकी वजह से आप साल के मध्य तक पूरी तरह से थक जाएंगे. 

3.2026 का समाधान 

2026 का समाधान 
3

इस साल, सफलता उसे मिलेगी जो जानता है कि एक अच्छी टीम कैसे बनाई जाए और साथ ही एक अच्छा नेता कैसे बना जाए. मुश्किल हिस्सा यह है कि आपने जो सोचा है, उसे दूसरों से कैसे लागू कराया जाये. अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए, अब "काम करने वाले" न बनें. इसके बजाय काम कराने की क्षमता पैदा करें.

4.मूलांक 2 के लोग

मूलांक 2 के लोग
4

किसी भी महीने की 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है. ऐसे में मूलांक 2 के लोगों का स्वामी चंद्रमा को माना गया है. इसमें आपका भावनात्मक शोर की चुनौती बनने वाला है. आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को सोख लेते हैं, और 2026 बहुत जीवंत होने का वादा करता है. इस साल समय बर्बाद न करें. अपना "साल 1" की गति खोने का जोखिम होने के अलावा, आप दूसरों को उनकी गति पाने में मदद करने में बहुत व्यस्त रहेंगे.

5.मूलांक 3 के लोग 

मूलांक 3 के लोग 
5

किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. नंबर 3 के लिए 2026 अवधारणाओं का केंद्र है. आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा, लेकिन यही समस्या है. आपको असमंजस की स्थिति से बाहर निकलना होगा. जनवरी में आपके पास एक दर्जन शानदार योजनाएं हो सकती हैं और जून तक उनमें से कोई भी पूरी नहीं हो सकती है. आग के घोड़े की ऊर्जा आपके चीज़ों को देखने के तरीके को बदल सकती है. आपको ऐसा महसूस करा सकती है कि आप कुछ खो रहे हैं, जब तक कि आप एक ही समय में सब कुछ न करें.

6.मूलांक 4 के लोग

मूलांक 4 के लोग
6

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों के लिए यह साल उथल पुथल भरा होगा. इसमं आपकी बड़ी समस्या बौद्धिक जिद होगी. बाजार में बदलाव होने या जब कोई नई टेक्नोलॉजी आपके इंडस्ट्री पर हावी हो जाएगी तो आपकी पहली प्रतिक्रिया अपनी जगह पर टिके रहने की होगी. "नई" चीज़ों के प्रति यह विरोध आपको इस दशक के सबसे महत्वपूर्ण विकास के अवसर से आसानी से वंचित कर सकता है. किसी भी चीज पर स्थिर होने की जगह थोड़े "लचीले" बने रहें. अपने जीवन की कल्पना स्नेक प्लांट की तरह करें. 
 

7.मूलांक 5 के लोग

मूलांक 5 के लोग
7

किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इसलिए 2026 की शुरुआत आपके लिए बेहद अच्छी रहेगी. यह साल इतना तेज़ है कि अगर आपके पास पतवार नहीं होगी तो आप गोल-गोल घूमने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे. आपकी चुनौती ज़मीन से जुड़े रहने का तरीका खोजना है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और स्वप्न शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

