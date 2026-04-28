Numerology: आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग

5 . अचानक बन जाते हैं अमीर

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मूलांक 4 के जातक कई बार एक ही झटके में अमीर भी बन जाते हैं. ये अपनी बुरी आदतों को काबू में न रखें तो इन्हें अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा देर नहीं लगती.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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