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Numerology: आस्तीन के सांप कहलाते हैं इस मूलांक के लोग, फायदा देख बदल लेते हैं रंग

अंक ज्योतिष में हर जन्म तारीख और मूलांक के लोगों का स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य अलग होता है. इसकी वजह उनके स्वामी ग्रह का प्रभाव होना भी है, इनमें एक ऐसा मूलांक भी है, जिसमें जन्मे लोग धोखा देने में अव्वल होते हैं. ये लोग अपना फायदा देखकर रंग बदल लेते हैं, इन्हें आस्तीन का सांप कहना भी गलत नहीं होग

Nitin Sharma | Apr 28, 2026, 11:48 AM IST

1.राहु ग्रह का होता है प्रभाव

राहु ग्रह का होता है प्रभाव
1

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी ग्रह कलयुगी ग्रह राहु हैं. अंक ज्योतिष की मानें तो यह ग्रह घटनाओं, भ्रम, दुर्घटना आदि का कारक होता है. यह ग्रह अगर शुभ स्थिति में होता तो व्यक्ति को रातों रात रंक से राजा बना देता है, लेकिन अगर अशुभ स्थिति में होता है तो उसे बर्बाद कर देता है.

(Credit Image AI)

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2.जिद्दी और तार्किक होते हैं ये लोग

जिद्दी और तार्किक होते हैं ये लोग
2

किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी ग्रह राहु हैं. राहु के प्रभाव की वजह से ही ये लोग मेहनती, जिद्दी और तार्किक होते हैं. ये लोग राजनीति से लेकर ली​डरशिप के मामले में खूब नाम कमाते हैं. ये लोग अपना काम निकालना जानते हैं.

(Credit Image AI)

3.धोखा देने में नहीं झिझकते 

धोखा देने में नहीं झिझकते 
3

राहु का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को न सिर्फ परेशान करता है. उसमें बुरी आदतों को डाल देता है. इन्हीं में से एक है धोखा देने की प्रवृत्ति, ये लोग धोखा देने से से नहीं ​झिझकते हैं. जिसके साथ बैठते हैं. उसी के दगा कर देते हैं. यही वजह है कि इन्हें आस्तीन का सांप कहना गलत नहीं होगा. 

(Credit Image AI)

4.अतार्किक और भ्रम

अतार्किक और भ्रम
4

मूलांक 4 के लोग थोड़े से अडियल और अतार्किक होते हैं. ये लोग इसी तरह की बातें करते हैं. यही वजह है कि इनसे ज्यादातर लोग दूरी बनाकर रखना ही पसंद करते हैं.

(Credit Image AI)

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5.अचानक बन जाते हैं अमीर 

अचानक बन जाते हैं अमीर 
5

मूलांक 4 के जातक कई बार एक ही झटके में अमीर भी बन जाते हैं. ये अपनी बुरी आदतों को काबू में न रखें तो इन्हें अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा देर नहीं लगती.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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