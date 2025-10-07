Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 07, 2025, 02:31 PM IST
1.सुंदर लाइफ पार्टनर
हर मूलांक का अपना एक अलग प्रभाव होता है और जीवन संगिनी सुंदर होगी या नहीं ये इस पर भी निर्भर करता है. आइए जानते हैं कौन से मूलांक के लड़कों को सुंदर पत्नी मिलती हे.
2.इस मूलांक के लड़के
जिन लड़कों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को होता है. उनका मूलांक 1 होता है. इन्हें बेहद आकर्षक और बुद्धिमान पत्नियां मिलती हैं.
3.इन्हें मिलती हैं सुंदर और संवेदनशील पत्नी
वहीं मूलांक 2 यानी जिन लड़कों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 को होता है. उन्हें बेहद सुंदर और भाग्यशाली पत्नी मिलती है. मूलांक 2 के लड़के थोड़े संवेदनशील और भावुक होते हैं.
4.इन्हें मिलती हैं आकर्षक और ऊर्जावान पत्नियां
किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख में जन्मे लड़कों को आकर्षक और ऊर्जावान पत्नियां मिलती हैं. इन मर्दों का व्यक्तित्व बुद्धिमान और प्रभावशाली होता है.
5.इस मूलांक की लड़कियां होती हैं ग्रीन फ्लैग
आज की दुनिया में नौजवान बच्चे एक-दूसरे में ग्रीन फ्लैग ढूंढते हैं. जिन लड़कियों का मूलांक 2,3,4 और 6 होता है, वे प्यार में ग्रीन फ्लैग होती हैं, ये लड़कियां अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
