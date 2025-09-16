Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द
धर्म
नितिन शर्मा | Sep 16, 2025, 04:18 PM IST
1.बिजनेस के लिए बने हैं इन तारीखों में जन्मे लोग
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 1, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27 और 28 तारीख में जन्मे लोग नौकरी से ज्यादा बिजनेस में सफल होते हैं. इन लोगों के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की क्षमता होती है.
2.मूलांक 1
किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है. इन लोगों में नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है. इसके साथ ही ये लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं. ये सफलउद्यमी, प्रबंधन या राजनीति जैसे क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाते हैं.
3.मूलांक 5 के लोग
किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. इनका स्वामी बुध ग्रह होता है. इसलिए यह व्यक्ति बुद्धिमान, वाणी में कुशल और तेज निर्णय लेने वाले होते हैं. ये मार्केटिंग, मीडिया, फाइनेंस, और ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल होते हैं.
4.मूलांक 6 के लोग
किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. ये लोग शुक्र से प्रभावित होते हैं. यही वजह है कि मूलांक 6 के लोग रचनात्मक, कलात्मक और सौंदर्य-प्रेमी होते हैं. ये लोग फैशन, कला, संगीत और होटल व्यवसाय में बड़ा मुकाम हासिल करते हैं.
5.मूलांक 9 के लोग
किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 का ग्रह स्वामी मंगल होता है. ये लोग साहसी, ऊर्जावान और सामाजिक कार्य के प्रति बहुत अधिक समर्पित होते हैं. ये नए व्यवसाय शुरू करने से लेकर खेल और सामाजिक कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं.
6.कम समय में खड़ा कर देते हैं अंबानी जैसा अंपायर
मूलांक, 1, 5, 6 और 9 में जन्मे लोग नौकरी की जगह व्यापार में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं. ये लोग बहुत कम समय में अंबानी जैसा अंपायर खड़ा कर देते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
