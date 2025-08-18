Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी

2 . पूर्वजन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है

अंक ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अंकों के माध्यम से व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है. अंक ज्योतिष विश्लेषण के माध्यम से की गई भविष्यवाणियाँ न केवल सटीक होती हैं, बल्कि अक्सर आश्चर्यजनक भी होती हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी विशेष तिथि को जन्मे लोगों को अपने पूर्वजन्मों के फल इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं. ज्योतिष में इसे 'कर्म' कहा जाता है. इस जन्म में, कर्मों के ये फल अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं. आइए जानें, किन जन्मतिथियों में ऐसा होता है.