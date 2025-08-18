Twitter
Advertisement
Headlines

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत,  AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी

सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा

Bihar Jeevika Recruitment 2025: आज बिहार जीविका वैकेंसी के लिए आवेदन की आखिरी तारीख, brlps.in पर फटाफट करें अप्लाई

Painting Vastu Tips: घर में इन तस्वीरों को लगाने से चमक जाएगा भाग्य, करिया में घोड़े की रफ्तार से मिलेगी सफलता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

GST Rate Cut: महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत,  AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, AC-TV से लेकर कार तक जानिए कौन-कौन सा सामान होगा सस्ता

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

दिमाग के लिए शराब से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है Reels देखना, नई स्टडी में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी

White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी

अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके स्वभाव से लेकर व्यक्तित्व और भविष्य तक का अनुमान लगाया जा सकता है. इनमें व्यक्ति के मूलांक बताते हैं कि उनका स्वभाव या जीवन कैसा रहेगा. इन्हीं में कुछ जन्मतारीखें ऐसी भी हैं, जिन्में जन्मे लोगों को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल इस जिंदगी में भोगना पड़ता है

नितिन शर्मा | Aug 18, 2025, 12:03 PM IST

1.पिछले जन्मों के कर्मों का करते हैं बयां

पिछले जन्मों के कर्मों का करते हैं बयां
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से जुड़े अंक न केवल इस जन्म की, बल्कि पिछले जन्मों की भी कहानी बयां करते हैं. इस अवधारणा के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतते हैं, क्योंकि हम उनसे बच नहीं सकते. यह ऋण किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य समस्या, रिश्तों में समस्या, आर्थिक संकट या किसी प्रकार का दायित्व. किन जन्मतिथि वाले लोगों को अपने पिछले जन्मों का ऋण इसी जन्म में चुकाना पड़ता है? आइए जानें.

Advertisement

2.पूर्वजन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है

पूर्वजन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है
2

अंक ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अंकों के माध्यम से व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है. अंक ज्योतिष विश्लेषण के माध्यम से की गई भविष्यवाणियाँ न केवल सटीक होती हैं, बल्कि अक्सर आश्चर्यजनक भी होती हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी विशेष तिथि को जन्मे लोगों को अपने पूर्वजन्मों के फल इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं. ज्योतिष में इसे 'कर्म' कहा जाता है. इस जन्म में, कर्मों के ये फल अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं. आइए जानें, किन जन्मतिथियों में ऐसा होता है.

3.सिर्फ काम के लिए पैदा होते हैं इस तारीख में जन्मे लोग

सिर्फ काम के लिए पैदा होते हैं इस तारीख में जन्मे लोग
3

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 13 तारीख को जन्मे लोग इस दुनिया में सिर्फ़ काम करने के लिए ही पैदा होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस तिथि को जन्मे लोगों के लिए अंग्रेज़ी कहावत 'ऑल वर्क नो प्ले' बिल्कुल सही बैठती है. कहा जाता है कि पिछले जन्म का यह कर्ज़ काम करके ही चुकाया जा सकता है. ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में जो काम अनिवार्य था, उससे भागने के कारण इस जन्म में भी वह अनिवार्य हो गया है.

4.इस तिथि को जन्मे लोगों पर होती हैं बहुत सी जिम्मेदारियां  

इस तिथि को जन्मे लोगों पर होती हैं बहुत सी जिम्मेदारियां  
4

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 14 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में अंक ज्योतिष कहता है कि पिछले जन्म में ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते थे. ये कोई भी ज़िम्मेदारी लेने से हिचकिचाते थे. इसलिए इस तारीख को जन्मे लोग इस जन्म में ज़िम्मेदारियों से बंधे होते हैं. कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का यह बंधन काम-काज से जुड़ा हो या पत्नी, दोस्त, बहन, बच्चे जैसे किसी भी रिश्ते से जुड़ा हो, जिसे हर हाल में निभाना होता है. इस जन्म में ये बच नहीं सकते.

TRENDING NOW

5.इन्हें करना पड़ता है दैवीय प्रकोप का सामना

इन्हें करना पड़ता है दैवीय प्रकोप का सामना
5

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 16 तारीख को जन्मे लोगों को ढेरों परेशानियां होती हैं. इसे हम दैवीय शक्ति भी कह सकते हैं. उनके काम में ऐसी जगह और समय पर रुकावट आती है, जहां कोई मानवीय हस्तक्षेप न हो. अंक ज्योतिष में इसे दैवीय प्रकोप कहा जाता है. ऐसा पिछले जन्म के कारण होता है. कहा जाता है कि पिछले जन्म में देवी-देवताओं और परिवार के बुजुर्गों का अपमान करने से अगले जन्म में ऐसी दैवीय समस्याएं आती हैं.

6.Disclaimer

Disclaimer
6

यहां दी गई सभी जानकारियां ज्योतिष और अंक गणनाओं पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: ट्रेन के सामने रील बनाते दिखे लड़के, अगले ही पल जो हुआ उससे कांप उठेगी रूह , देखें वीडियो
ट्रेन के सामने रील बनाते दिखे लड़के, अगले ही पल जो हुआ उससे कांप उठेगी रूह , देखें वीडियो
Indore में दिवाली के पटाखों से दंगा, भीड़ ने किया बस्ती पर हमला, आगजनी-तोड़फोड़ के बाद भड़की हिंसा
Indore में दिवाली के पटाखों से दंगा, भीड़ ने की आगजनी और तोड़फोड़
Diwali Muhurat Trading 2024: दिवाली पर खूब बरसी 'लक्ष्मी कृपा', मुहूर्त ट्रेडिंग में कितना उछला शेयर बाजार, जाने कैसे भरी झोली
दिवाली पर खूब बरसी 'लक्ष्मी कृपा', मुहूर्त ट्रेडिंग में कितना उछला शेयर बाजार, जाने कैसे भरी झोली
सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, भड़के मौलाना ने जारी किया फतवा, बोले- गुनाह की तौबा करो
सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल, मौलाना ने जारी कर दिया फतवा
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
Pregnancy में न खाएं ये चीजें, बच्‍चे में जन्‍म के बाद बीमारी का खतरा होगा कम: स्टडी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
Numerology: इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
इन तारीखों में जन्मी लड़कियां सिर्फ पैसों से करती हैं प्यार, बहुत ज्यादा होती हैं स्वार्थी
White Hair Remedy: सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
सफेद बालों के लिए घर पर बनाएं परमानेंट डार्क ब्राउन हेयर डाई, कैमिकल हेयर कलर की कभी नहीं पड़ेगी जरूरत
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
सोते समय रोज रात गिरती है लार तो समझ लें इन बीमारियों का आपके सिर मंडरा रहा खतरा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE