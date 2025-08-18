Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को भोगना पड़ता है पूर्व जन्म के कर्मों का फल, उसी के हिसाब से चलती है जिंदगी

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 18, 2025, 12:03 PM IST
1.पिछले जन्मों के कर्मों का करते हैं बयां
अंक ज्योतिष के अनुसार, जन्मतिथि से जुड़े अंक न केवल इस जन्म की, बल्कि पिछले जन्मों की भी कहानी बयां करते हैं. इस अवधारणा के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतते हैं, क्योंकि हम उनसे बच नहीं सकते. यह ऋण किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे स्वास्थ्य समस्या, रिश्तों में समस्या, आर्थिक संकट या किसी प्रकार का दायित्व. किन जन्मतिथि वाले लोगों को अपने पिछले जन्मों का ऋण इसी जन्म में चुकाना पड़ता है? आइए जानें.
2.पूर्वजन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है
अंक ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अंकों के माध्यम से व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है. अंक ज्योतिष विश्लेषण के माध्यम से की गई भविष्यवाणियाँ न केवल सटीक होती हैं, बल्कि अक्सर आश्चर्यजनक भी होती हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी विशेष तिथि को जन्मे लोगों को अपने पूर्वजन्मों के फल इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं. ज्योतिष में इसे 'कर्म' कहा जाता है. इस जन्म में, कर्मों के ये फल अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं. आइए जानें, किन जन्मतिथियों में ऐसा होता है.
3.सिर्फ काम के लिए पैदा होते हैं इस तारीख में जन्मे लोग
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 13 तारीख को जन्मे लोग इस दुनिया में सिर्फ़ काम करने के लिए ही पैदा होते हैं. अंक ज्योतिष के अनुसार, इस तिथि को जन्मे लोगों के लिए अंग्रेज़ी कहावत 'ऑल वर्क नो प्ले' बिल्कुल सही बैठती है. कहा जाता है कि पिछले जन्म का यह कर्ज़ काम करके ही चुकाया जा सकता है. ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म में जो काम अनिवार्य था, उससे भागने के कारण इस जन्म में भी वह अनिवार्य हो गया है.
4.इस तिथि को जन्मे लोगों पर होती हैं बहुत सी जिम्मेदारियां
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 14 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में अंक ज्योतिष कहता है कि पिछले जन्म में ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते थे. ये कोई भी ज़िम्मेदारी लेने से हिचकिचाते थे. इसलिए इस तारीख को जन्मे लोग इस जन्म में ज़िम्मेदारियों से बंधे होते हैं. कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों का यह बंधन काम-काज से जुड़ा हो या पत्नी, दोस्त, बहन, बच्चे जैसे किसी भी रिश्ते से जुड़ा हो, जिसे हर हाल में निभाना होता है. इस जन्म में ये बच नहीं सकते.
5.इन्हें करना पड़ता है दैवीय प्रकोप का सामना
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 16 तारीख को जन्मे लोगों को ढेरों परेशानियां होती हैं. इसे हम दैवीय शक्ति भी कह सकते हैं. उनके काम में ऐसी जगह और समय पर रुकावट आती है, जहां कोई मानवीय हस्तक्षेप न हो. अंक ज्योतिष में इसे दैवीय प्रकोप कहा जाता है. ऐसा पिछले जन्म के कारण होता है. कहा जाता है कि पिछले जन्म में देवी-देवताओं और परिवार के बुजुर्गों का अपमान करने से अगले जन्म में ऐसी दैवीय समस्याएं आती हैं.