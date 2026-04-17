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Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

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Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

अंक ज्योतिष में हर नंबर एक अलग महत्व और एनर्जी होती है. इसकी वजह सभी अंकों के स्वामी ग्रहों का बदलाव और प्रभाव होता है, जिसकी वजह कुछ लोग पूरी उम्र तक मेहनत करने के बाद भी नाम और रुतबा नहीं कमा पाते. वहीं एक मूलांक ऐसा भी है, जिसमें जन्मे लोग छोटी उम्र में ही बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं...

Nitin Sharma | Apr 17, 2026, 11:55 AM IST

1.मंगल ग्रह से होते हैं प्रभावित

मंगल ग्रह से होते हैं प्रभावित
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अंक ज्योतिष रितू अग्रवाला बताती हैं कि जन्म तिथि और मूलांक देखकर व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. इनमें कई मूलांक के ग्रह स्वामी इतने ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं कि उनके प्रभाव से उस मूलांक का जातक पूरी तरह से प्रभावित होता है. इसी में मूलांक 9 शामिल है. इस मूलांक के लोग अपनी किस्त खुद लिखते हैं. इतना ही नहीं ये लोग सही निर्देशन मिलने पर कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं. आइए जानते हैं इनकी खूबियां.

(Credit Image AI)

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2.मूलाक 9

मूलाक 9
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मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीखों में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं. मंगल ग्रह शक्तिशाली, एनर्जी से भरपूर, आत्मविश्वासी, उत्तेजेक और साहसी होते हैं. ये लोग जिस भी चीज को लेकर काम करते हैं. उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. यही वजह है कि यही वजह है कि सही निर्देशन मिलने पर ये लोग कम उम्र में ही नाम और पैसा कमा लेते हैं. इसका एक उदाहरण इस समय क्रिकेट मैदान में छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी हैं. वैभव सूर्यवंशी का मूलांक भी  9 है.

(Credit Image AI)

3.साहसी और ऊर्जावान होते हैं मूलांक 9 के लोग

साहसी और ऊर्जावान होते हैं मूलांक 9 के लोग
3

मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं. यही वजह है कि इस मूलांक के लोग बहुत ही ऊर्जा, साहस, पराक्रम और अनुशासन वाले होते हैं. इनमें बच्चे से ही निडरता और साहस भरा होता है. ये लोग जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं. बल्कि लड़कर विजय प्राप्त करते हैं. इनकी पर्सनालिटी भी काफी दमदार होती है.

(Credit Image AI)

4.बहुत मजबूत होती है इनकी इच्छाशक्ति

बहुत मजबूत होती है इनकी इच्छाशक्ति
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इन लोगों की इच्छाशक्ति बहुत ही मजबूत होती है. ये लोग जो ठान लेते हैं. उसे करके ही दम लेते हैं. विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग घबराते नहीं है. उसमें भी ये लोग किसी न किसी तरह सफलता को पा ही लेते हैं. 

(Credit Image AI)

TRENDING NOW

5.मेहनत और लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करते हैं

मेहनत और लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करते हैं
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इस मूलांक के लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत, एकाग्रता के साथ ही केंद्रित होकर काम करते हैं. इन लोगों में यह चारों गुण मिलते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक ही चीज पर फॉक्स कर लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही दम लेते हैं. 

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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