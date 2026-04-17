Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

2 . मूलाक 9

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मूलांक 9 किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीखों में जन्मे लोगों का होता है. इनके स्वामी ग्रह मंगल हैं. मंगल ग्रह शक्तिशाली, एनर्जी से भरपूर, आत्मविश्वासी, उत्तेजेक और साहसी होते हैं. ये लोग जिस भी चीज को लेकर काम करते हैं. उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. यही वजह है कि यही वजह है कि सही निर्देशन मिलने पर ये लोग कम उम्र में ही नाम और पैसा कमा लेते हैं. इसका एक उदाहरण इस समय क्रिकेट मैदान में छक्के लगाने वाले वैभव सूर्यवंशी हैं. वैभव सूर्यवंशी का मूलांक भी 9 है.

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