Numerology: मेहनती और पत्थर दिल माने जाते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, किसी की जरा भी दखलंदाजी नहीं करते पसंद

6 . अपनी भावनाओं पर रखते हैं संयम

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मूलांक 8 के लोग अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं. ये अपने मन की बातों को मन में ही रखते हैं. हालांकि अपने किसी करीबी लोगों के प्रति काफी वफादार और समर्पित होते हैं. अपनों के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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