Twitter
Advertisement
Headlines

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

Heart Attack Causes: बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

SCO Summit: ट्रंप के टैरिफ वार और चीन से सीमा विवाद के बीच पीएम मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी नजरें, तारीख हुई तय

Terrorist Alert In Bihar: नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश ए मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकी, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट

कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी

Bigg Boss 19: पापा बनना चाहते हैं गौरव खन्ना, लेकिन इस वजह से लिया बच्चा न करने का फैसला, कही दिल की बात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
10 हजार कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को मिला 3 करोड़ का GST नोटिस,

CGST ने थमाया गार्ड को 3 करोड़ का नोटिस, गार्ड ने कि इच्छा मृत्यु की मांग, कानपुर में कैसे हुआ ये करामात

UP News: संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

संभल में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रह गई, आयोग ने योगी सरकार को सौंपी फाइनल रिपोर्ट

Heart Attack Causes: बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

बैड कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बैक्टीरियल इंफेक्शन भी दे सकता है हार्ट अटैक, रिसर्च में हुआ खुलासा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

शादी के 11 दिन बाद ही इस एक्ट्रेस पर टूटा दुख का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग

HomePhotos

धर्म

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

अंक ज्योतिष में जन्मतिथि का बड़ा महत्व है. इसे देखकर ही व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके व्यक्तित्व और भविष्य तक का पता लगाया जा सकता है. सभी का भविष्य और स्वभाव दोनों ही अलग होते हैं. इसमें आज हम बात करेंगे मूलांक 8 के लोगों की, जिन्हें अक्सर एक झटके में तरक्की मिल जाती है.

नितिन शर्मा | Aug 28, 2025, 05:09 PM IST

1.मूलांक क्या है

मूलांक क्या है
1

अंक ज्योतिष मूलांक सबसे बड़ा महत्व है. यह जन्मतिथि के जोड़ से निकाला जाता है. किसी भी महीने की 1 से लेकर 31 तारीख तक में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से 9 के बीच होता है. हर मूलांक एक अलग स्वामी होता है.

Advertisement

2.मूलांक 8 

मूलांक 8 
2

किसी भी महीने के 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी शनिदेव हैं. ऐसे में शनि के प्रभाव और कृपा से इन तारीखों में जन्मे लोग कुछ ही मिनटों में सफलता पा लेते हैं.

3.कमाल की होती है नेतृत्व क्षमता

कमाल की होती है नेतृत्व क्षमता
3

मूलांक 8 के लोगों में नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है. ये एक अच्छे लीडर बनते हैं. इसकी वजह  इनका निर्णय लेने में सक्षम होना है. ये दूसरों को प्रेरित करने का गुण रखते हैं. साथ ही किसी भी काम को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं.

4.बहुत मजबूत होता है आत्म विश्वास

बहुत मजबूत होता है आत्म विश्वास
4

मूलांक 8 वालों का आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत होता है. ये जल्दी किसी के सामने नहीं झुकते हैं. ज्यादातर लोग आत्म निर्भर होते हैं. जीवन में आने वाली कठिनाईयों को अपने बल पर पार करते हैं. 

TRENDING NOW

5.संघर्ष और चुनौतियों से नहीं घबराते

संघर्ष और चुनौतियों से नहीं घबराते
5

किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोग जीवन में आने वाली मुश्किल और चुनौतियों से घबराते नहीं है. ये लोग हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं. शनि ग्रह के प्रभाव के कारण, इन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में ये लोग जीत दर्ज करते हैं. 

6.ईमानदार और जिम्मेदार 

ईमानदार और जिम्मेदार 
6

मूलांक 8 के लोगों में ईमानदारी और जिम्मेदारी कूटकूटकर भरी होती है. ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हैं. इनसे बचते नहीं हैं. इसके साथ ही ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की हमेशा प्रशंसा करते हैं. 

7.आर्थिक रूप से हो जाते हैं मजबूत

आर्थिक रूप से हो जाते हैं मजबूत
7

मूलांक 8 के लोग जन्म से भले ही गरीब हो और आर्थिंक समस्याओं को झेलें, लेकिन अंत में ये अमीर जरूर बनते हैं. इसकी वजह इन पर शनि की कृपा और इनके अच्छे कर्म व मेहनती होना है, जिसके बल पर ये एक दिन आर्थिक रूप से सफल होते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vastu Upay For Home: घर के वास्तु दोष को काटती हैं ये चीजें, फेंगशुई से जुड़े उपाय घर में भर देंगे सकारात्मक ऊर्जा
घर के वास्तु दोष को काटती हैं ये चीजें, फेंगशुई से जुड़े उपाय घर में भर देंगे सकारात्मक ऊर्जा
Viral Video: इस अमेरिकी बच्चे ने बांसुरी पर बजाया शारदा सिन्हा का छठ गीत, लोग हुए भावुक
Viral Video: इस अमेरिकी बच्चे ने बांसुरी पर बजाया शारदा सिन्हा का छठ गीत, लोग हुए भावुक
UP Crime News: 2 घंटे तक महिला को रखा Digital Arrest, जाल में फंसाकर लूटे लाखों रुपये, जानें पूरा मामला
UP Crime News: 2 घंटे तक महिला को रखा Digital Arrest, जाल में फंसाकर लूटे लाखों रुपये, जानें पूरा मामला
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Bigg Boss 18: Kashish Kapoor ने शो में आते ही इस कंटेस्टेंट की नाक में किया दम, उठाए गेम पर सवाल
Share Market News: खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार 
खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य
11 दिन की दुल्हन पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
शादी के 11 दिन बाद ही इस एक्ट्रेस पर टूटा दुख का पहाड़, मशहूर सिंगर की बनीं चौथी पत्नी, 37 की उम्र में दोबारा उजड़ गया था सुहाग
कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
कौन हैं दुबई की राजकुमारी शेखा माहरा, पति को इंस्टाग्राम पर दे दिया था तलाक, सगाई की खबर ने खलबली मचा दी
Gemstones for Love: इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
इन रत्नों के धारण करने से जिंदगी में होंगे बड़े बदलाव, लाइफ में बढ़ेगा रोमांस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE