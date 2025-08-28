Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग मेहनत के बल पर बन जाते हैं रंक से राजा, एक झटके में बदल जाता है भाग्य

UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इन 5 गलतियों से रहें दूर, वरना मिनटों में खाली हो जाएगा अकाउंट!
धर्म
नितिन शर्मा | Aug 28, 2025, 05:09 PM IST
1.मूलांक क्या है
अंक ज्योतिष मूलांक सबसे बड़ा महत्व है. यह जन्मतिथि के जोड़ से निकाला जाता है. किसी भी महीने की 1 से लेकर 31 तारीख तक में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से 9 के बीच होता है. हर मूलांक एक अलग स्वामी होता है.
2.मूलांक 8
किसी भी महीने के 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है. इस मूलांक के स्वामी शनिदेव हैं. ऐसे में शनि के प्रभाव और कृपा से इन तारीखों में जन्मे लोग कुछ ही मिनटों में सफलता पा लेते हैं.
3.कमाल की होती है नेतृत्व क्षमता
मूलांक 8 के लोगों में नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है. ये एक अच्छे लीडर बनते हैं. इसकी वजह इनका निर्णय लेने में सक्षम होना है. ये दूसरों को प्रेरित करने का गुण रखते हैं. साथ ही किसी भी काम को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करते हैं.
4.बहुत मजबूत होता है आत्म विश्वास
मूलांक 8 वालों का आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत होता है. ये जल्दी किसी के सामने नहीं झुकते हैं. ज्यादातर लोग आत्म निर्भर होते हैं. जीवन में आने वाली कठिनाईयों को अपने बल पर पार करते हैं.
5.संघर्ष और चुनौतियों से नहीं घबराते
किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख में जन्मे लोग जीवन में आने वाली मुश्किल और चुनौतियों से घबराते नहीं है. ये लोग हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं. शनि ग्रह के प्रभाव के कारण, इन्हें जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में ये लोग जीत दर्ज करते हैं.
6.ईमानदार और जिम्मेदार
मूलांक 8 के लोगों में ईमानदारी और जिम्मेदारी कूटकूटकर भरी होती है. ये अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हैं. इनसे बचते नहीं हैं. इसके साथ ही ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की हमेशा प्रशंसा करते हैं.
7.आर्थिक रूप से हो जाते हैं मजबूत
मूलांक 8 के लोग जन्म से भले ही गरीब हो और आर्थिंक समस्याओं को झेलें, लेकिन अंत में ये अमीर जरूर बनते हैं. इसकी वजह इन पर शनि की कृपा और इनके अच्छे कर्म व मेहनती होना है, जिसके बल पर ये एक दिन आर्थिक रूप से सफल होते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
