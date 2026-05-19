Numerology: दिमाग, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर इस मूलांक के लोगों को मिलती है सक्सेस, शनिदेव रंक से बना देते हैं राजा

6 . अपने लक्ष्य को किसी भी हाल में करते हैं प्राप्त

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मूलांक 8 के लोगों ने जो लक्ष्य बना लिया. उसे प्राप्त करने के बाद ही दम लेते हैं. लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर देते हैं. 40 की उम्र के बाद इनकी किस्मत का सितारा चमक उठता है. यही वजह है कि ये लोग गरीब पैदा जरूर होते हैं, लेकिन अमीर होकर ही मरते हैं.

(Credit Image AI)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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