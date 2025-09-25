FacebookTwitterYoutubeInstagram
लेह लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी उबाल, CM पुष्कर सिंह धामी ने 'नकल जिहाद' पर दी सख्त चेतावनी

भारत के इन राज्यों में सबसे ज्यादा मिठाई खाते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

UP International Trade Show के उद्घाटन में ग्रेटर नोएडा पहुंचे PM Modi, सीएम योगी ने किया स्वागत

Grah Dosh Disease: गर्दन से लेकर कमर तक भयंकर दर्द देता है ये ग्रह, ज्योतिष उपाय आजमाकर कम हो सकती है आपकी पीड़ा

वो 5 जातियां जो बिहार में बिछाती हैं चुनावी बिसात, किसमें है इन्हें कंट्रोल करने और CM बनने का दम'?

Tanya Mittal की 'इलायची पानी' के दीवाने हुए अमाल मलिक, यहां आप भी देखें रेसिपी

Shardiya Navratri 2025: माता के नौ दिनों तक दुर्गा चालीसा पाठ के अपनाएं ये नियम, नहीं तो अधूरी रह जाएगी मनोकामना

ये हैं दिल्ली के 5 टॉप धनकुबेर, जानें किसकी तिजोरी में है कितनी दौलत

Numerology: आसमान चूमते हैं इन 3 तारीखों में जन्मे लोग, धन शोहरत और ऐशो आराम में बिताते हैं जीवन

लेह में हिंसा के तांडव ने ली 4 की जान 70 से ज्यादा लोग घायल, कर्फ्यू से जकड़ा शहर, कारगिल में धारा 163 लागू

धर्म

Numerology: आसमान चूमते हैं इन 3 तारीखों में जन्मे लोग, धन शोहरत और ऐशो आराम में बिताते हैं जीवन

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से लेकर उसके स्वभाव और भविष्य तक का पता उसकी जन्म तारीख से लगाया जा सकता है. अंक ज्योतिष में इसका बड़ा महत्व बताया गया है. यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि जीवन की पूर्ण यात्रा भेद देने वाला है.

नितिन शर्मा | Sep 25, 2025, 08:39 AM IST

1.आसमान चूमते हैं

आसमान चूमते हैं
1

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3 तारीखों में जन्मे लोग आसमान चूमते हैं. ये अपने स्वभाव, आध्यात्मिक शक्ति और ग्रहों के प्रभाव से जीवन में खूब धन संपत्ति कमाते हैं. जीवन में ऐशो आराम से काटते हैं.

2.मूलांक का है बड़ा महत्व

मूलांक का है बड़ा महत्व
2

अंक ज्योतिष में मूलांक का बड़ा महत्व है. किसी भी तारीख से लेकर महीने में जन्मे लोगों का मूलांक 1 से लेकर 9 तक के बीच होता है. इनमें सभी ग्रह स्वामी, स्वभाव, व्यक्तित्व, भविष्य और भाग्य अलग होता है.

3.मूलांक 7 

मूलांक 7 
3

हम बात कर रहे हैं आज मूलांक 7 वालों की. मूलांक 7 किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख में जन्मे लोगों का होता है. इनका स्वामी ग्रह केतु होता है. इस मूलांक में जन्मे लोग जन्म से ही सौभाग्यशाली होते हैं. इन्हें किस्मत का पूरा साथ मिलता है और ये जीवन में लगातार उन्नति और सफलता हासिल करते हैं.

4.आध्यात्मिकता और रहस्यमयी प्रकृति होती है पावर

आध्यात्मिकता और रहस्यमयी प्रकृति होती है पावर
4

मूलांक 7 वाले लोग आध्यत्मिक और रहस्यमयी होते हैं. इनका यही स्वभाव और भगवान के प्रति लगाव इन्हें आगे लेकर जाता है. इनकी इच्छाओं की प्राप्ति कराने के साथ ही भाग्यशाली बनाता है. 

5.जल्द पूरी हो जाती है इनकी इच्छाएं

जल्द पूरी हो जाती है इनकी इच्छाएं
5

मूलांक 7 वाले लोग जो चाहते हैं, उसे पाने में दिन रात लगा देते हैं. यही वजह है कि इनकी इच्छाएं जल्द पूरी हो जाती है. ये लोग जीवन में खूब सफलता, दौलत और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं.

6.ऐशो आराम में कटता है जीवन

ऐशो आराम में कटता है जीवन
6

जैसे जैसे मूलांक 7 वालों की उम्र बढ़ती है. वैसे वैसे इनके पास धन दौलत ऐशो आराम आता है. ये ये लोग उम्र के साथ ही आसमान चूमते हैं. जीवन में सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं.

7.कोई नहीं समझ पाता इनके मन की बात

कोई नहीं समझ पाता इनके मन की बात
7

मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है. इन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है. यही वजह है कि ये थोड़े रहस्मयी होते हैं. इनके स्वभाव और मन की बातों को कोई आसानी से नहीं जान पाता है. ये लोग अपनी फीलिंग्स भी किसी के साथ साझा नहीं करते.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

