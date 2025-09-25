Numerology: आसमान चूमते हैं इन 3 तारीखों में जन्मे लोग, धन शोहरत और ऐशो आराम में बिताते हैं जीवन

7 . कोई नहीं समझ पाता इनके मन की बात

7

मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है. इन पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है. यही वजह है कि ये थोड़े रहस्मयी होते हैं. इनके स्वभाव और मन की बातों को कोई आसानी से नहीं जान पाता है. ये लोग अपनी फीलिंग्स भी किसी के साथ साझा नहीं करते.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से