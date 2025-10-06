Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
धर्म
नितिन शर्मा | Oct 06, 2025, 05:02 PM IST
1.मूलांक
किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. अंक ज्योतिष में मूलांक का बड़ा महत्व है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इसे ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है.
2.शुक्र ग्रह है स्वामी
मूलांक 6 वालों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है. यह ग्रह रोमांस, विलासिता और सुंदरता का प्रतीक है. इस अंक वाले लोग अच्छे वक्ता और सामाजिक होते हैं, और आमतौर पर वे ही लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं.
3.बहुत ज्यादा होते हैं रोमांटिक
मूलांक 6 के लोग बहुत मिलनसार होने के साथ ही रोमांटिक होते हैं. इनका लोगों को अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने का एक अलग ही अंदाज़ होता है. इनमें ज्यादा चमक और कामुकता रहती है.
4.खुलकर करते हैं पैसा खर्च
मूलांक 6 वाले जीवन में खूब सारा ऐश्वर्य और धन पाते हैं. इन्हें कंजूसी जरा भी पसंद नहीं है. वहीं ये अपने पसंदीदा लोगों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं. उनकी हर इच्छा को पूरा करना पसंद करते हैं.
5.सुरक्षात्मक और देखभाल
मूलांक 6 वालों का स्वभाव दृढ़ होता है. इस अंक के लोग असाधारण रूप से देखभाल करने वाला और सुरक्षात्मक बनाता है. वे परिवार और मित्रों के प्रति भी गंभीर हैं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपना समय भी त्याग देते हैं.
6.मिलनसार और मित्रता
उनका गर्मजोशी भरा और मिलनसार स्वभाव उन्हें उत्कृष्ट साथी बनाता है. वे सामाजिक परिवेश में पनपते हैं और गहरे, सार्थक संबंध बनाने में आनंद लेते हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
