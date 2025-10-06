FacebookTwitterYoutubeInstagram
Headlines

Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका

Valmiki Jayanti 2025: किस्मत बदल देंगे महर्षि वाल्मीकि के ये अनमोल विचार, पढ़ें सफलता और धर्म के मूल मंत्र

Back Pain: ठंडा या गर्म, जानें कमर दर्द की समस्या में किससे पानी से करनी चाहिए सिकाई

IND vs PAK: भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तान को लगा एक और झटका, ICC ने इस बल्लेबाज को लगाई फटकार

BSPHCL Result 2025: BSPHCL ने जारी किया टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट, bsphcl.co.in पर ऐसे करें चेक

Test में सबसे ज्यादा बार 199 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम भी शामिल

Nobel Prize 2025: कितने पढ़े-लिखे हैं वो 3 साइंटिस्ट जिन्हें इस साल मेडिसिन के लिए मिला नोबेल पुरस्कार?

Bihar Election 2025: दूसरे चरण में कब और किन जिलों में होगा चुनाव? फेज 2 की ये रही पूरी टाइमलाइन

Rashifal 07 October 2025: धनु और कुंभ वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले चरण में कितनी सीटों पर होगा मतदान, जानें नामांकन और वोटिंग से जुड़ी पूरी जानकारी

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

Photos

धर्म

धर्म

Numerology: बहुत ही रोमांटिक होते हैं इस मूलांक के लोग, अपने पसंदीदा लोगों पर दिल खोलकर खर्च करते हैं पैसा

अंक ज्योतिष संख्याओं के मूल्य और उन संख्याओं के हमारे जीवन पर पड़ने वाले रहस्यमय प्रभाव की गणना करने का विज्ञान है. इसकी मदद से व्यक्ति के चरित्र, भविष्य या जीवन पथ के बारे में पता लगाया जा सकता है. इनमें एक मूलांक ऐसा भी हे, जिसके लोग बेहद रोमांटिक और अमीर होते हैं...

नितिन शर्मा | Oct 06, 2025, 05:02 PM IST

1.मूलांक

मूलांक
1

किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 6 होता है. अंक ज्योतिष में मूलांक का बड़ा महत्व है. मूलांक 1 से लेकर 9 तक होते हैं. इसे ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है.

2.शुक्र ग्रह है स्वामी

शुक्र ग्रह है स्वामी
2

मूलांक 6 वालों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है. यह ग्रह रोमांस, विलासिता और सुंदरता का प्रतीक है. इस अंक वाले लोग अच्छे वक्ता और सामाजिक होते हैं, और आमतौर पर वे ही लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं.

3.बहुत ज्यादा होते हैं रोमांटिक 

बहुत ज्यादा होते हैं रोमांटिक 
3

मूलांक 6 के लोग बहुत मिलनसार होने के साथ ही रोमांटिक होते हैं. इनका लोगों को अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने का एक अलग ही अंदाज़ होता है. इनमें ज्यादा चमक और कामुकता रहती है.

4.खुलकर करते हैं पैसा खर्च

खुलकर करते हैं पैसा खर्च
4

मूलांक 6 वाले जीवन में खूब सारा ऐश्वर्य और धन पाते हैं. इन्हें कंजूसी जरा भी पसंद नहीं है. वहीं ये अपने पसंदीदा लोगों पर पानी की तरह पैसा बहाते हैं. उनकी हर इच्छा को पूरा करना पसंद करते हैं.

5.सुरक्षात्मक और देखभाल

सुरक्षात्मक और देखभाल
5

मूलांक 6 वालों का स्वभाव दृढ़ होता है. इस अंक के लोग असाधारण रूप से देखभाल करने वाला और सुरक्षात्मक बनाता है. वे परिवार और मित्रों के प्रति भी गंभीर हैं और जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपना समय भी त्याग देते हैं.

6.मिलनसार और मित्रता

मिलनसार और मित्रता
6

उनका गर्मजोशी भरा और मिलनसार स्वभाव उन्हें उत्कृष्ट साथी बनाता है. वे सामाजिक परिवेश में पनपते हैं और गहरे, सार्थक संबंध बनाने में आनंद लेते हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

